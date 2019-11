Fred a dois gols de superar mais uma marca pelo Fluminense

A torcida tricolor já considera Fred como ídolo tricolor, e eles tem mais um motivo para ser considera-lo como tal, o atleta está próximo de alcançar um feito histórico pelo clube: restam dois gols para se igualar e três para ultrapassar Magno Alves (112 gols) na lista de artilheiros da história do clube. Com um gol a mais que Magno vem Escurinho, ex-jogador que encerra o top 10 de maiores goleadores. O artilheiro tricolor, tem 110 gols com a camisa do clube carioca.

"É uma marca importante. Fazer parte da história do Fluminense é um orgulho que não dá pra descrever. Fazer 110 gols em um clube como esse é um número e tanto, sempre bom saber que cada um desses gols é marcante de alguma forma e que trouxeram alegria à nossa torcida. Espero manter essa escrita por mais alguns anos, estendendo essas marcas e sendo importante no grupo. Os títulos, as vitórias e os gols são eternos. Um dia, espero que daqui muitos anos, eu vou deixar de ser jogador, mas tudo aquilo que conseguir aqui, junto com meus companheiros, ficará para sempre", ressaltou.

Veja os maiores artilheiros da história do Fluminense:

1- Waldo - 320 gols

2- Orlando Pingo Ouro - 188

3- Hércules - 164

4- Welfare - 161

5- Telê - 161

6- Russo - 157

7- Preguinho - 156

8- Washington - 120

9- Ézio- 119

10- Escurinho - 113

11- Magno Alves - 112

12- Fred - 110

Fred terá a chance de superar ou igual o Magno Alves no domingo, quando enfrenta o Vasco no próximo domingo, as 18h30, na reestreia do Fluminense no Maracanã.