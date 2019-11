Santos - Coritiba, assim acompanhamos

Leia a crônica: Santos leva gol no fim e empata com Coritiba na Vila

18:22 - Acesse o portal em instantes para ler a crônica da partida. Uma boa noite e obrigado a quem nos acompanhou hoje.

FOTO: Experiente Alex liderou Coritiba e ajudou a equipe do Paraná a manter a invencibilidade no Brasileirão. Santos, de Neílton, mantém boa fase, apesar do empate em casa.

VÍDEO: Gol de empate do Coritiba, marcado por Alex, que fez os dois do Coxa na Vila Belmiro.

18:02 - Outro dado interessante: apenas um cartão amarelo registrado no jogo, para Leandro Almeida, do Coritiba. isso mostra que a partida foi limpa e sem lances duros para a arbitragem de Leandro Vuaden.

18:00 - O Coritiba tem uma vitória a menos (5 do Botafogo contra 4 do Coxa) que o Fogão, que lidera agora a classificação.

17:58 - Com o resultado, o Coxa permanece no G-4, mas não lidera mais a competição pelos critérios de desempate. Já o Peixe fica em sétimo, com 12 pontos.

48' Mas a zaga dos paranaenses tiraram e o jogo acabou: Santos 2 x 2 Coritiba.

47' Falta perigosa para o Santos!

44' Três minutos de acréscimo na Vila Belmiro.

42' Alex tabelou, invadiu a área e chutou forte, rasteiro no canto esquerdo de Aranha: 2 a 2 na Vila e Coxa invencível no Brasileirão até agora!

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORITIBA! Alex, de novo!

39' MAIS UMA CHANCE SANTISTA! Pedro Castro perdeu a chance do terceiro do Santos, mandando para fora!

37' NEÍLTON, NÃÃÃÃO! Giva invadiu, chutou e Vanderlei defendeu. No rebote, a bola sobrou limpa para Neílton, que mandou para fora do gol do Coxa!

34' Saiu Bottinelli e entrou Keirrison no Coritiba, a última mudança de Marquinhos Santos.

VÍDEO: Gol de Cícero, de cabeça. O segundo do Santos sobre o Coritiba.

32' Vem aí Keirrison no Coxa. Ele já jogou no Santos, mas suas melhores passagens foram no próprio Coritiba e no Palmeiras.

30' Primeira mexida no Santos: sai Leandrinho e estreia Cicinho, ex-Ponte Preta.

29' PEGOU ARANHA! Deivid passa para Alex, que chuta de primeira, mas Aranha, de rosto, evitou o empate do Coxa!

27' Mudança no Coritiba: sai o estreante Ibérbia, entra Diogo Goiano.

25' PRESSÃO SANTISTA! Montillo mandou na trave direita, na volta, Giva arrematou e Venderlei defendeu, dando rebote para Giva, que faz o goleiro operar outro milagre na Vila.

21' GOL IMPEDIDO! Neílton recebeu um pouco a frente da linha da zaga adversária e fez o gol, mas foi flagrado em impedimento pelo assistente.

19' Em falta pela direita, Galhardo lançou Cícero, que, livre de cabeça, mandou para o fundo do gol de Vanderlei: 2 a 1 para o Peixe!

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! Cícero, de cabeça!

17' Saiu Willian José e entrou Giva, no Santos.

17' DE NOVO, CHICO! O zagueiro do Coxa cabeceou, em mais um levantamento de Alex, mas dessa vez a trave impediu a virada do time paranaense.

16' ARANHAAAA! O goleiro do Santos espalmou cabeçada de Chico e mandou para escanteio.

14' Primeira mudança no Coritiba: saiu Geraldo e entrou Everton Costa.

10' Montillo tenta arremate, a bola desvia no meio do caminho e vai para escanteio.

8' Os técnicos não mexeram em suas equipes e até agora não sinalizam mudanças, o que indica que os treinadores estão gostando da postura dos times em campo.

2' Victor Ferraz salvou o Coritiba, após lançamento para Neilton em velocidade.

0' CARTÃO AMARELO PARA LEANDRO ALMEIDA, POR FALTA EM CIMA DE MONTILLO.

VÍDEO: Gol de Alex, empatando para o Coritiba.

VÍDEO: Gol de Neílton, o primeiro do Santos sobre o Coxa.

0' Começa o segundo tempo!

17:06 - Reservas do Santos: Vladimir, Eugenio Mena, Cicinho, Gustavo Henrique, Léo Cittadini, Giva, Henrique, Pedro Castro, Alison. Reservas do Coritiba: Vaná, Diogo, Emerson, William, Gil, Lincoln, Everton Costa, Arthur e Keirrison.

16:55 - "O time está de parabéns. Saiu atrás, não se acomodou e já fez o empate", afirmou Geraldo, atacante do Coritiba.

16:53 - "Alex é um grande jogador, a gente sabe disso. Ele sempre joga nas costas do volante, teve duas chances e fez uma. Mas o time está bem, consciente e acredito ainda que vamos ganhar esse jogo", disse o zagueiro Edu Dracena ao sair do gramado.

46' Fim de primeiro tempo: Santos 1 x 1 Coritiba.

45' Um minuto de acréscimo na Vila Belmiro.

43' Até agora jogo limpo, sem nenhum cartão amarelo até o momento.

40' De cavadinha, Alex recebeu de Júnior Urso e encobriu Aranha: 1 a 1 agora no litoral paulista. Coxa invicto novamente, por enquanto.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORITIBA! Alex empata na Vila!

39' Resposta santista com Montillo, mas o meia arrematou torto.

38' Geraldo escapava em velocidade, mas Alan Santos apareceu na hora certa e afastou para o Peixe! Na jogada, o atacante ficaria cara a cara com Aranha.

36' Após dividida, Leandrinho ficou no chão e foi atendido pela equipe médica. Cicinho foi colocado para aquecimento e pode entrar caso Leandrinho não possa contunar na partida.

34' Jogo ficou morno e pegado no meio campo.

29' QUASE O SEGUNDO DO PEIXE! Galhardo arriscou de de longe e quase surpreendeu Vanderlei.

29' Botinelli recebeu dentro da área, entre três santistas, e foi derrubado. O jogador pediu pênalti, mas Vuaden nada marcou e segue o jogo.

25' Santos mantém posse de bola e Coritiba se encolhe na defesa após o gol.

20' Galhardo dá um tapa na bola para Leandrinho, que invade e cruza na medida para Neílton ficar cara a cara com Vanderlei e tocar para o gol: 1 a 0 para o Santos na Vila!

20' GOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! Neílton!

16' É A VEZ DO COXA! Victor Ferraz recebe de Botinelli e manda chute, que passa perto, à direita de Aranha.

15' POR POUCO! Montillo recebe após o meio campo e arrisca para o gol. A bola passou muito perto de Vanderlei e assustou o goleiro do time paranaense.

13' Coritiba chega com Deivid, mas o camisa 9 do Coxa é desarmado por Léo na hora certa.

8' Partida começa com o Santos mais perigoso, mas o Coxa aos poucos começa a se soltar no meio campo.

5' Primeira chegada do Coritiba, com Júnior Urso, mas o volante mandou a bola pra longe do gol.

2' UUUUUUUH! Cícero bate de fora da área e Vanderlei espalmou a bola no canto esquerdo, fazendo defesa difícil!

0' Bola rolando na Vila Belmiro!

16:03 - No Coritiba, Raúl Ibérbia estreia na lateral esquerda e Geraldo, que fez o gol da vitória diante do Atlético-PR, ganhou uma chance como titular.

16:02 - Vai começar o jogo!

16:01 - Claudinei Oliveira: "A gente vai procurar pressionar o adversário sempre que possível. Acho que a equipe está bem organizada, estamos repetindo 90% da equipe nos últimos jogos, que dá um entrosamento melhor."

15:56 - Neste momento, o lateral Léo recebe uma homenagem pelos seus 445 jogos com a camisa do Santos. O jogador acabou de receber uma placa comemorativa e uma camisa enquadrada com o número 445.

15:55 - Neste momento é executado o Hino Nacional Brasileiro.

15:54 - Times entram em campo!

15:53 - O Santos vem de três vitórias seguidas, já o Coritiba ainda não perdeu.

15:50 - Coritiba também confirmado pelo técnico Marquinhos Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Leandro Almeida, Chico e Ibérbia; Júnior Urso, Robinho, Bottinelli e Alex; Geraldo e Deivid.

15:49 - Santos confirmado pelo técnico Claudinei Oliveira: Aranha; Galhardo, Edu Dracena, Durvall e Léo; Alan Santos, Cícero, Leandrinho e Montillo; Neílton e Willian José.

15:40 - Boa tarde, torcedores da VAVEL Brasil! A partir de agora acompanhe Santos x Coritiba, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no Estádio da Vila Belmiro, em Santos, litoral paulista.