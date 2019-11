Internacional - Flamengo, assim acompanhamos

E assim encerramos a cobertura da Equipe VAVEL Brasil para a grande vitória do Inter, no clássico contra o Flamengo. Logo mais teremos a continuação da rodada, continue conosco! Muito obrigado a todos e até a próxima!

ERRATA O Inter terá jogo da 12ª rodada, contra o São Paulo, adiantado para a próxima quarta-feira. O jogo será no Morumbi.

O Flamengo, que teve série de 3 jogos invicto interrompida, enfrenta o Botafogo, também no próximo domingo, no Maracanã.

Além de tudo, o Inter se livrou de um tabu incômodo, de mais de 2 anos sem 3 vitórias consecutivas no Brasileirão. Na próxima rodada o Inter enfrenta o Náutico, domingo que vem, na Arena Pernambuco.

FOTO: Juan fez o gol, Muriel pegou tudo e até driblar, driblou, mas estas foram as melhores em campo. (foto: Cahê Mota / GloboEsporte.com)

A vitória deixa o Inter na 4ª colocação, com 15 pontos, a 1 dos líderes Botafogo e Coritiba. Já o Flamengo cai para a 13ª colocação, com 9 pontos.

Não obtivemos registro do lado do Flamengo, que saiu de campo reclamando muito da arbitragem, alegando falta de Leandro Damião em Felipe no lance do gol.

Muriel: "a vitória passa por todo mundo, todo mundo se dedicou ao máximo. Importante vencer sem tomar gols".

D'Alessandro: "jogando mal, bem, na raça, com sacrifício, tem que ganhar! São 3 pontos, contra time grande, do jeito que nós ganhamos, com muita marcação, tem que ganhar!"

TERMINA O JOGO NO CENTENÁRIO! VITÓRIA DO INTERNACIONAL, 1 A 0! O INTER ESTÁ NO G-4 DO BRASILEIRÃO!

46' Cobrança de falta, bola alçada na área do Flamengo e Juan, zagueiro criado na Gávea, abre o placar no finalzinho, encaminhando a vitória colorada! Internacional 1 a 0 no gelo de Caxias do Sul!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! JUAN!

45' Teremos 3 minutos de acréscimo.

SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO Sai 26 Paulinho | Entra 30 Val

44' Discussão entre jogadores das duas equipes, enquanto Fabrício é atendido.

PÚBLICO 9.502 pessoas, o público total em Caxias do Sul.

40' SERÁ? Josimar caiu na área do Flamengo. Lance duvidoso. Diego Silva dividiu com o volante colorado, que reclamou pênalti.

CARTÃO AMARELO Léo Moura atropelou Jorge Henrique, levando o primeiro cartão do jogo, quase aos 39 minutos do 2º tempo.

31' MAIS UM DRIBLE DE MURIEL. Precisa dizer mais alguma coisa?

SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO Sai 28 Bruninho | Entra 29 Nixon

29' DESVIOU NA ZAGA! Damião recebeu, girou e bateu na marcação. Escanteio e, na sequência, tiro de meta para o Fla.

SUBSTITUIÇÃO NO INTER Sai 7 Forlán | Entra 17 Caio Canedo

26' PASSOU PERTO! D'Alessandro fez boa jogada e mandou bala! Quase Damião alcança para desviar.

25' Pressão do Inter! Série de bolas alçadas na área do Flamengo levam perigo ao gol rubro-negro.

23' MURIEEEEEL! Adryan cobrou escanteio e o chileno González desviou para o goleiro colorado fazer um milagre!

20' PERDEU O FLAMENGO! No primeiro lance de Adryan, ele serviu João Paulo e aproveitou o rebote do cruzamento para mandar por cima. Quase abre o placar o Rubro-Negro!

SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO Sai 20 Carlos Eduardo | Entra 17 Adryan

SUBSTITUIÇÃO NO INTER Sai 6 Kleber | Entra 9 Leandro Damião

16' Leandro Damião foi chamado por Dunga, para delírio da torcida colorada.

15' RESPONDEU O INTER! Josimar, novamente aparecendo como elemento surpresa, chutou de fora da área, sem perigo.

14' PRA FORA! A defesa colorada falhou e a bola sobrou para Bruninho, que, acossado pela marcação, chutou por cima.

10' Ednei cruzou na boca do gol, a bola pingou no miolo da área e ninguém aproveitou. Boa chegada do Inter!

8' D'Alessandro é derrubado por Diego Silva e fica sentindo. O árbitro poderia ter aplicado cartão amarelo para o flamenguista, ao menos é a reclamação da torcida.

5' Josimar ajeitou para o pé direito e mandou a bomba. A bola passou à esquerda do gol de Felipe, que sente lesão há alguns minutos.

3' NÃO, FABRÍCIO... Chegasse um pouco antes na bola, o meia-esquerda colorado teria aberto o placar. Ótima jogada entre D'Alessandro e Josimar.

1' QUE DRIBLE! Muriel fez uma finta sensacional em Carlos Eduardo, invertendo papeis.

RECOMEÇA O JOGO EM CAXIAS DO SUL, O INTER REPÕE A BOLA EM JOGO!

SUBSTITUIÇÃO NO INTER Sai 2 Gabriel | Entra 15 Ednei

As equipes voltam ao gramado para a etapa complementar.

FOTO: As cheerleaders coloradas animam o intervalo no Centenário. Uma das poucas coisas boas que acontecem nesta tarde de futebol...

Gabriel sentiu lesão no músculo posterior da coxa esquerda, que não é de simples recuperação. O lateral já havia sentido lesão na mesma região da coxa direita antes da parada para a Copa das Confederações.

Felipe: "as defesas estão se sobrepondo. Tivemos só um lance com o Moreno, o Inter só um chute com o D'Alessandro. Quem errar menos sai com a vitória".

D'Alessandro: "bom jogo, muito tático, com muita marcação".

E TERMINOU A ETAPA INICIAL NO CENTENÁRIO, EMPATE SEM GOLS ENTRE INTER E FLAMENGO.

45' MURIEL, SEN-SA-CIO-NAL! Marcelo Moreno desviou de cabeça, no canto, e Muriel saltou para fazer uma defesaça!

44' Gabriel sentiu lesão muscular, na hora do pique. O jogo parou e Ednei corre para o aquecimento.

42' D'Alessandro cruzou para Jorge Henrique, que cabeceou desequilibrado, sem perigo para o gol de Felipe.

38' Bruninho foi para cima da marcação, mas se jogou na área colorada. O árbitro apontou a simulação, mas livrou o flamenguista do cartão.

33' FUROU O PNEU! Cruzamento na área colorada e Marcelo Moreno tentou a bicicleta e a bola passou. Lance feio no ataque do Flamengo...

32' PEGOU GOLEIRO! D'Alessandro não quis nem saber, arriscou de muito longe, no canto direito. Felipe defendeu em dois tempos!

25' E A RESPOSTA... Na sequência, D'Alessandro cruzou e Forlán esticou a perna direita. A bola foi sobre o gol, mas foi uma chance claríssima de gol!

24' MURIEEEEEL! Jogada de Paulinho que deu uma belíssima assistência para Elias, Muriel saiu nos pés do meia flamenguista e ficou com a bola!

22' ENTREGOU... Carlos Eduardo deu a bola nos pés de Jorge Henrique, que não aproveitou e praticamente recuou para Felipe.

20' Jogada trabalhada pela direita entre Léo Moura e Paulinho. A defesa colorada afastou, sem problemas.

14' AFASTA A ZAGA, AFASTA O GOLEIRO... Gabriel cruzou para Juan que chutou. Marcos González se botou na frente da bola e afastou o perigo. Na sequência, mais um cross do lateral-direito, que Felipe socou para longe.

13' OLHA O PERIGO! Jogada de Carlos Eduardo que ajeitou para Paulinho que mandou a bomba. O chute foi forte, mas sobre o gol de Muriel.

11' Os times correm bastante, com boa disposição. Tecnicamente o jogo não é mais que razoável.

7' Jorge Henrique escorou para Forlán que chegou batendo de perna esquerda, mal, sem perigo para Felipe.

5' QUE TRAPALHADA! Forlán cruzou da direita e Léo Moura se atrapalhou, afastando para trás e quase habilitando Jorge Henrique, que não chegou a tempo.

2' IMPEDIDO! Lançamento de D'Alessandro para Kleber, que estava em posição irregular, bem apontada pelo auxiliar.

1' Com menos de um minuto, Flamengo e Internacional já frequentaram seus respectivos campos de ataque, mostrando disposição para o jogo.

APITA GUILHERME CERETTA! COMEÇA O JOGO EM CAXIAS DO SUL, SAÍDA DE BOLA PARA O FLAMENGO!

Willians, cumprimentando o pessoal do Flamengo: "ver os amigos é muito importante, independente do clube que estamos, o importante é a amizade".

16:00 O jogo vai começar com alguns minutos de atraso. Temos 5,7°C em Caxias do Sul, muito frio.

15:59 O Internacional também está em campo!

15:58 E o Flamengo está no gramado do Centenário! O time de Mano Menezes vai sem modificações em relação ao time que treinou durante a semana.

15:57 As equipes estão confirmadas, e o Inter tem surpresas no time e no banco: Índio está fora do jogo, dando lugar a Ronaldo Alves, enquanto Caio, Alan Patrick e Leandro Damião são novidades no banco de reservas.

15:56 Faltam poucos minutos para o início do jogo, mas antes leiam como se prepararam Internacional e Flamengo para este jogo.

15:55 Boa tarde, fãs do futebol e torcedores de Internacional e Flamengo! A Equipe VAVEL Brasil começa mais uma transmissão do Brasileirão 2013 para um clássico do futebol brasileiro, entre gaúchos e cariocas. Sigam conosco!