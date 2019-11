Com dois expulsos, Fluminense é derrotado pelo Vasco na reabertura do Maracanã

Fluminense x Vasco, reabertura do Maracanã, aniversário de 111 anos do Flu, reestreia de Juninho Pernambucano, mosaico da torcida tricolor, público de 46.860, tudo para ser um jogão e foi, para o Vasco. Após 3 partidas o cruzmaltino encontrou o caminho da vitória e venceu o tricolor por 3 a 1 com gols de André, Tenório e Juninho que deu show dentro de campo. O gol tricolor foi marcado por Carlinhos. Com o resultado, o time de São Januário saiu da zona de rebaixamento para a 11ª colocação, enquanto o Fluminense caiu para a 14º posição.

A partida começou bem movimentada, com o Fluminense buscando mais o gol porém quem abriu o placar, em um falha de Edinho, foi o Vasco com gol de Juninho Pernambucano, que colocou a bola no alto do canto direito de Diego Cavalieiri. O gol pouco alterou a partida, o Fluminense mantinha maior posse de bola e buscava mais o gol. O que mudou totalmente o panorama da partida foi a expulsão do atacante tricolor, Fred. Aos 25 minutos, o camisa 9, que já vinha se estranhando com o zagueiro Jomar, deu uma cotovelada no defensor e foi expulso diretamente por Marcelo de Lima Henrique. A partir da expulsão o Vasco dominou a partida. Na saída para o intervalo o técnico tricolor reclamou.

"Está muito fácil fazer gol no Fluminense" (já são 13 em oito jogos) - observou Abel Braga

O segundo tempo mal tinha começado e aos 37 segundos o Vasco ampliava o placar. Com belo passe de Juninho, André encobriu o goleiro tricolor e marcou o segundo do Vasco. Aos 11 minutos o Fluminense diminuiu com gol de cabeça de Carlinhos que aproveitou uma cobrança de escanteio de Sobis: 2 a 1 Vasco.

O gol de Carlinhos deu gás aos jogadores do Fluminense e consequentemente colocou fogo na partida, o Fluminense voltou a atacar e desperdiçou várias chances de empatar o jogo. Faltava pouco para o gol de empate do Tricolor acontecer, só que em um contra ataque do Vasco, o zagueiro Digão era o último homem e cometeu uma falta dura em André. Como já tinha cartão amarelo, foi expulso. Com dois a menos reagir ficou difícil.

Para fechar a festa da torcida do Vasco, aos 37, Tenorio matou o jogo cabeceando no canto esquerdo de Diego Cavalieri: 3 a 1 Cruzmaltino.