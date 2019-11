Juvenal Juvêncio aguarda retorno da Europa para fazer mudanças

Após criticar publicamente as declarações de Rogério Ceni e inventar que o goleiro estava falhando em detrimento de uma lesão no pé direito, Adalberto Baptista, diretor de futebol, tem seus dias contados no clube. O presidente Juvenal Juvêncio vem recebendo inúmeros pedidos de membros do Conselho Deliberativo para demiti-lo, mas só pretende fazer alguma mudança após a excursão européia.

Organizada vai a churrasco no São Paulo e faz discurso pró-Juvenal

Após a derrota para o Cruzeiro por 3 a 0 vários torcedores comuns pediram a saída de Adalberto e Juvenal, mas após a partida, do lado de fora, as torcidas organizadas impediram os torcedores de gritar contra a atual diretoria e comandaram pedidos de jogadores e insultos contra o possível candidato a presidente, hoje vereador, Marco Aurélio Cunha.

Coincidentemente ou não, no dia seguinte ao episódio, os diretores das duas maiores torcidas organizadas do clube estavam presentes no churrasco promovido pela diretoria do São Paulo e um representante do grupo ainda fez discurso em favor do mandatário Juvenal Juvêncio. O fato gerou revolta na oposição. Veja a confusão no vídeo publicado pelo "Esporte Interativo":

Com sete derrotas seguidas, dez jogos sem vencer (a maior sequência negativa da história) e há um ponto da zona de rebaixamento, o São Paulo enfrentará o Internacional na quarta (24) e o Corinthians no domingo (28), e depois viajará para disputar a Audi Cup contra Bayern de Munique e Manchester City ou Milan (dependerá do resultado da primeira partida). Logo após, participará da Eusébio Cup contra o Benfica e por último a Suruga Cup contra o Kashima, no Japão.

Para Paulo Autuori, a excursão trará efeitos negativos ao seu planejamento. “Não vou lamentar nada. Já está feito e temos de jogar. Cabe a mim traçar uma estratégia para minimizar os efeitos negativos que essa excursão pode trazer”, afirmou o treinador são-paulino.