Jefferson brilha, Botafogo vence Figueirense e avança na Copa do Brasil

O Botafogo viajou até Santa Catarina para enfrentar o Figueirense, e os donos da casa venceram, com gol de Ricardo Bueno no começo da partida. O jogo foi decidido somente nos pênaltis, Jefferson defendeu duas cobranças e colocou o Botafogo nas oitavas-de-final.

Diferente do clima em Florianópolis, o jogo começou quente, com o Botafogo dominando as ações, mas não conseguindo marcar, aos 4 minutos, Lodeiro rolou para Gabriel, o volante deslocou o goleiro Thiago, mas a bola pegou na trave.. Logo depois, aos 9 minutos, na primeira chegada do Figueirense, Rodrigo fez grande jogada e cruzou na medida para Ricardo Bueno, o centroavante marcou outra vez, é o sexto gol dele em apenas quatro jogos com a camisa do Figueira.

O Botafogo pressionou em busca do gol do empate, que seria o da classificação, mas parou no goleiro catarinense, aos 40, Seedorf fez boa jogada individual e finalizou para boa defesa de Tiago Volpi. Na jogada seguinte, Lodeiro recebeu ótimo cruzamento, e livre de marcação cabeceou para outra defesa do goleiro, que garantia a vantagem do Figueirense até o intervalo.

No segundo tempo, Lodeiro apareceu muito bem, mas o uruguaio novamente finalizou para outra grande defesa de Volpi. Seedorf, que havia aparecido na primeira etapa, sumiu na segunda parte, e se juntou à Rafael Marques e Vitinho, que não deram as caras em Santa Catarina. Com o tempo passando e as chances sendo desperdiçadas, o Figueirense começou a criar chances nos contra-ataques, mas Dória e Bolívar mostravam segurança.

No último minuto, Seedorf teve a chance de sair como herói, o meia invadiu a área, mas pecou na finalização, chute fraco nas mãos de Volpi. Foi o último lance da partida, e, outra vez o Botafogo sofria em confrontos contra times inferiores na Copa do Brasil.

Nos pênaltis, Lodeiro e Ricardo Bueno foram os primeiros cobradores, o uruguaio escorregou e chutou fraco, já o artilheiro da noite isolou de forma bizarra. Seedorf e Renato fizeram para o Botafogo, assim como Tchô e Wellington Saci para o Figueirense. Nas quartas cobranças, novamente dois erros, Edílson e André Rocha pararam nos goleiros. Dória e Thiego, ambos zagueiros, marcaram e levaram a disputa para as alternadas. Alex e Bruno Pires fizeram na primeira série, na segunda, Rafael Marques colocou o Botafogo em vantagem, e Jefferson pegou a cobrança de Nem, garantindo a classificação alvinegra.