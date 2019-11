Atlético-MG - Olimpia, assim acompanhamos

00:30 Nos pênaltis, Atlético Mineiro conquista a primeira Libertadores de sua história

Encerramos por aqui a transmissão. O Atlético Mineiro conquista o seu inédito título da Copa Libertadores! Festa em Belo Horizonte! Parabéns Galo! Obrigado a todos que nos acompanharam.

O ATLÉTICO MINEIRO É CAMPEÃO DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA 2013!

1º 2º 3º 4º 5º GOLS ATLÉTICO O O O O 4 OLIMPIA X O O O X 3

FIM DE PRORROGAÇÃO O Campeão da Libertadores 2013 será conhecido nos pênaltis.

15' PERDE ALECSANDRO De frente para o gol, sozinho, o atacante toca por cima e a defesa paraguaia afasta.

13' Alecsandro arrisca de fora e a bola vai longe. Ronaldinho e Bernard pediam.

10' PRA FORA Wilson Pittoni cobra falta muito perigosa, rente à trave de Victor.

9' PERDE JÔ O atacante atleticano recebe na grande área, tenta o giro, não consegue, mas finaliza da mesma maneira. Martín Silva pega.

8' Vale lembrar que as duas equipes já realizaram todas as suas substituições permitidas.

7' Bernard sofre outra falta na lateral e outra vez cai sentindo fortes dores.

2' Bernard cai no campo sentindo cãimbras.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO DA PRORROGAÇÃO Faltam apenas 15 minutos para conhecermos o campeão da Libertadores.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO DA PRORROGAÇÃO Restam apenas 15 minutos da decisão.

15' CARTÃO AMARELO PARA GIMÉNEZ! Por falta em Victor.

14' Ferraya cobra falta direta e Victor segura.

13' ESPALMA MARTÍN SILVA Josué arrisca de fora e o goleiro toca para escanteio.

9' NA TRAVE Réver sobe mais que a defesa e cabeceia no travessão.

5' Bernard cruza e a defesa do Olimpia afasta. Equipe mineira aposta nos chuveirinhos para a área.

0' COMEÇA A PRORROGAÇÃO São os últimos 30 minutos da Libertadores.

23:45 Jogadores reunidos no centro do gramada. Torcida solta o grito de 'Eu Acredito'.

23:43 VÍDEO Leonardo Silva empata.

FIM DO SEGUNDO TEMPO Com o placar, a decisão irá para a prorrogação.

45' Teremos três minutos de acréscimo.

43' GOL DO ATLÉTICO Leonardo Silva sobe mais que a defesa paraguaia e testa no cantinho para marcar.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO! LEONARDO SILVA MARCA.

40' CARTÃO VERMELHO PARA MANZÚR! Por falta cometida em Alecsandro.

39' ESCORREGOU Ferreyra dribla Victor, mas na hora de finalizar acaba escorregando. Que lance desperdiça o jogador.

38' SUBSTITUIÇÃO NO OLIMPIA SAI: Jorge Baéz ENTRA: Salgueiro

35' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO SAI: Diego Tardelli ENTRA: Guilherme

34' INACREDITÁVEL Ronaldinho chutou, a bola desviou e Martín Silva salvou no reflexo. No rebote, Tardelli, sozinho, desperdiça uma oportunidade de ouro.

33' PÊNALTI? Tardelli arrisca a finalização e a bola explode em Aranda. Jogadores atleticanos reclamam de pênalti.

27' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO SAI: Michel ENTRA: Alecsandro

25' QUEIMA-ROUPA Ronaldinho acha Leonardo Silva sozinha que cabeceia. Martín Silva, à queima-roupa, espalma.

24' SUBSTITUIÇÃO NO OLIMPIA SAI: Alejandro Silva ENTRA: Matías Giménez

23' VÍDEO Jô abre o placar.

22' Ronaldinho arrisca de fora da área, mas a bola sai por cima.

19' PEGA MARTÍN SILVA Jô acha Junior César livre na lateral esquerda, que avança e chuta forte. Martín Silva com o pé tira.

17' CHEGA OLIMPIA Salgueiro tenta a cabeçada após boa jogada de Bareiro e quase empata. Victor fica na bronca.

14' NO TRAVESSÃO Junior César cruza para Leonardo Silva que testa no travessão.

13' CARTÃO AMARELO PARA MANZÚR! Por falta em Ronaldinho.

10' ESPALMA MARTÍN SILVA Jô recebe na grande área, girou e bateu colocado. Martín Silva bota para escanteio.

5' PRESSÃO ATLETICANA Bernard cruza para Jô, a bola passa e Tardelli finaliza. O goleiro espalma para escanteio.

1' GOL DO ATLÉTICO-MG Michel cruza, a defesa paraguaia falha e Jô aproveita para finalizar.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! JÔ ABRE O PLACAR.

0' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-MG SAI: Pierre ENTRA: Rosinei

0' APITA O ÁRBITRO Começa o segundo tempo da decisão da Copa Libertadores 2013.

22:51 Jogadores do Atlético-MG também já estão em campo.

22:50 Jogadores do Olimpia voltam ao gramado.

22:45 FOTO Ronaldinho sendo marcado pela equipe paraguaia.

22:43 Primeiro tempo de forte marcação, o Atlético-MG não conseguiu criar chances enquanto o Olimpia explora os contra-ataque. Jogo difícil.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO Na decisão da Libertadores, o placar segue empatado: 0 a 0.

45' Teremos dois minutos de acréscimo.

44' Josué fica caído no gramado alegando dores. Bola é jogada para a linha lateral.

40' Michel arrisca de fora da área pós bate rebate na cobrança de escanteio e isola.

39' Ronaldinho tenta o lançamento para Jô, que por um triz não desvia para o gol. Mas o bandeira já assinalava impedimento.

37' PRA FORA Tardelli tabela com Jô e arrisca o chute de fora da área. A bola sai alta, pela linha de fundo.

34' DEFENDE VICTOR Alejandro Silva é lançado, corta para o meio mas chuta muito fraco, nas mãos do goleiro Victor.

32' Michel chega à frente e chuta forte. A bola passa rente a trave de Martín Silva.

29' CHOQUE Bernard e Aranda caem no gramado. Ambos sentido dores, mas o jogador atleticano parece ter levado a pior.

28' POSSE DE BOLA Atlético-MG 69% x 31% Olimpia.

24' BLOQUEADO Tardelli tabela com Jô e chuta, mas é bloqueado na hora da finalização.

21' CARTÃO AMARELO PARA BENÍTEZ E BERNARD! Por confusão dentro da grande área.

20' CHEGA O ATLÉTICO Josué faz boa jogada, cruza na cabeça de Ronaldinho que cabeceia baixo, mas pra fora.

19' Bernard recebe em contra-ataque, puxa para o meio mas chuta fraco nas mãos de Martín Silva.

18' Ronaldinho mete bola na área para Tardelli, mas Martín Silva sai primeiro e tira de soco. Na sequência, o goleiro fica sentindo dores.

16' VICTOR Salgueiro acha bom passe para Bareiro que entra na cara do gol, mas chuta em cima de Victor.

14' Ronaldinho acha bom passe pra Jô que gira, mas na hora de finalizar é marcado por dois defensores. Lance desperdiçado.

12' Michel cruza na área para Réver que desvia de cabeça. A bola vai para fora.

10' Ronaldinho arrisca de fora e Martín Silva espalma pra frente. Tardelli não consegue aproveitar o rebote.

8' Junior César cobra lateral rápido para Bernard que vai ao fundo e cruza. A defesa afasta e na sobra, Josué tenta o passe para Tardelli. Mas a bola sai pela linha de fundo.

7' Salgueiro faz carga em Pierre e comete falta no meio campo.

4' PÊNALTI? Réver cruza na área, Jô sofre um tranco e cai. O árbitro nada marca.

3' PRIMEIRA CHANCE Tardelli é lançado e chuta cruzado. Jô e Bernard tentam chegar de carrinho mas não consegue. Quase o primeiro do Atlético-MG!

2' Na cobrança, Manzur afasta de cabeça.

1' Bernard é lançado, tenta o corte, mas a defesa afasta para escanteio.

0' APITA O ÁRBITRO Começa a decisão da Copa Libertadores 2013.

21:48 Tudo pronto para a bola rolar.

21:45 Um minuto de silêncio em homenagem a Djalma Santos, ex-lateral da seleção brasileira.

21:42 Olimpia também sobe ao gramado.

21:40 Neste momento o Atlético-MG sobe ao gramado e é recebido por um belo mosaico nas arquibancadas.

21:36 FIQUE DE OLHO: Salgueiro Decisivo contra Fluminense e Santa Fé, o atacante é a principal arma ofensiva da equipe paraguaia. Trajando a camisa 10, o craque é sinônimo de perigo contra o gol atleticano.

21:32 FIQUE DE OLHO: Bernard Suspenso no primeiro jogo, o ponta do Atlético-MG é a principal referência de velocidade da equipe de Cuca. A forte defesa do Olimpia terá trabalho para marca-lo.

21:29 GIF Se são necessários dois gols para o Atlético-MG sobreviver na Libertadores, a defesa não pode ser esquecida. Victor é o nome do salvador. Suas partidas contra Tijuana, onde pegou um pênalti decisivo aos 48 do segundo tempo, e contra o Newell's Old Boys serão sempre lembradas.

21:26 CONFUSÃO No lado de fora do Mineirão, o clima é de caos. Não há recolhimento de ingressos nas catracas do gigante da pampulha. Muitos torcedores entram sem ingresso no estádio.

21:25 São esperados cerca de 60 mil torcedores nesta noite dentro do Mineirão. Todos os ingressos foram vendidos no primeiro dia de venda. Casa cheia para a decisão.

21:20 OLIMPIA CONFIRMADO Ever Almeida manda à campo: Martín Silva; Salustiano Candía, Manzur, Herminio Miranda, Nelson Benítez; Eduardo Aranda, Matías Giménez, Wilson Pittoni, Alejandro Silva; Salgueiro, Freddy Bareiro.

21:16 A dúvida na lateral direita foi desfeita, Michel será o substituto de Marcos Rocha.

21:15 ATLÉTICO CONFIRMADO Os comandados de Cuca vão a campo com: Victor; Michel, Réver, Leonardo Silva e Júnior César; Pierre, Josué, Ronaldinho e Diego Tardelli; Bernard e Jô.

21:05 Goleiros já estão no gramado para o trabalho de aquecimento.

21:04 No lado de fora, vemos uma réplica da taça Libertadores feita de isopor pela torcida do Atlético-MG. No lado de dentro, gritos de 'Eu acredito' ecoam pelo estádio.

21:00 FOTOS Faixas com trechos do hino do Atlético-MG são espalhadas pelo Mineirão.

20:56 FOTO Ônibus que carregava a delegação do Olimpia com a marca da pedrada sofrida. Ninguém se feriu.

20:52 DENÚNCIA O Ônibus que trazia a delegação do Olimpia, rumo ao Mineirão, foi alvejado por pedras e pedaços de madeira. Ninguém se feriu, mas o clube relatou um boletim de ocorrência para com a polícia mineira.

20:45 HISTÓRIA Na Copa Conmebol de 1992, Atlético-MG e Olimpia se enfrentaram na decisão. No final, o clube mineiro conquistou seu primeiro título internacional da história. Hoje, a esperança de torcida a torcida atleticana é de que a memória se repita.

20:38 FOTO Delegação do Atlético-MG é recebida pelas ruas de fogo antes da chegada ao Mineirão.

20:36 VÍDEO Nos arredores do estádio, a torcida do Atlético-MG faz festa no aquecimento para a decisão. (Via: Impedimento)

20:34 Enquanto isso, dentro do Mineirão, a torcida do Atlético-MG corre para finalizar a montagem do seu mosaico.

20:32 FOTO Usando seu twitter, a musa do Olimpia manifestou seu apoio ao mosaico feito por sua torcida.

20:30 FOTO Na partida de ida, disputada no estádio Defensores del Chaco, a torcida do Olimpia preparou seu mosaico com a frase: 'O rei quer a quarta'.

20:29 Demonstrando o clima quente desta decisão, até a musa do Olimpia entrou na disputa. Com a promessa dos torcedores do Atlético-MG em fazer o maior mosaico da história da Libertadores, Leryn Franco postou em sua rede social: 'Nenhum mosaico superará o nosso'.

20:25 Dentro do Mineirão, a torcida do Atlético-MG já começa a se organizar e timidamente solta gritos de apoio. A tensão é evidente no rosto de cada torcedor.

20:24 Ronaldinho é o último jogador a descer do ônibus. O craque parece animado, cantando pagode enquanto é cercado por vários seguranças.

20:23 Junior César: 'Hoje eu não saio do Mineirão sem esse título'

20:22 Cuca não quis revelar o time que iniciará a partida. Sem Marchos Rocha e Richarlyson, suspenso e expulso na primeira partida respectivamente, o Atlético-MG irá sem seus laterais titulares para a decisão. No lugar de Ricky, entrará Junior César. Já no lugar de Marcos Rocha, a disputa será entre Michel, Carlos César e Rosinei.

20:18 Ônibus do Atlético-MG acaba de chegar ao Mineirão, e é recebido por centenas de torcedores. Muita festa e mensagens de apoio para a delegação.

20:15 FOTO Após marcarem presença nas ruas de BH dias antes da partida, os torcedores do Olimpia já estão presentes dentro do Mineirão para a final.

20:06 FOTO Ruas de Belo Horizonte foram completamente tomadas por um mar preto e branco. Emoção à flor da pele.

20:05 FOTO Torcedores atleticanos na frente do hotel onde o Olimpia supostamente estaria hospedado.

20:00 Porém, de nada adiantou a confusão, pois os jogadores do Olimpia contrariam o local divulgado e se hospedaram em outro hotel. Sendo assim, não sofrendo a menor interferência durante a madrugada.

19:55 Outro fato curioso foi a atitude dos torcedores Atleticanos que foram até a frente do hotel onde estariam hospedados os jogadores do Olimpia na intenção de fazer muito barulho e causar baderna. A polícia mineira foi chamada e alguns torcedores foram detidos.

19:51 Portões do Mineirão são abertos e a torcida atleticana começa a adentrar ao estádio.

19:50 FOTO Torcdores atleticanos credenciados arrumando os papéis para o mosaico.

19:45 Desde cedo, dezenas de torcedores organizados adentraram nas dependências do estádio para preparar o enorme mosaico. O desenho e o que virá escrito ainda não foi revelado.

19:40 Segundo a torcida atleticana, uma grande surpresa está sendo preparada para a grande final. Nas arquibancadas, será montado o maior mosaico da história da torcida do Atlético-MG em uma edição de Libertadores. Aproveitando que o Mineirão tem maior capacidade que o Independência, temos tudo para crer em uma belíssima festa.

19:33 E na coluna especial da VAVEL Brasil sobre a decisão, Gabriel Pazini faz a pergunta: Será que ainda dá?

19:29 No pré-jogo da VAVEL Brasil sobre o Olimpia, falamos da importância do sistema defensivo paraguaio.

19:23 No pré-jogo da VAVEL Brasil, falamos sobre o Atlético-MG que faz hoje a partida mais importante de sua história.

19:20 Na fase eliminatória, a equipe paraguaia usou com vigor seu bom sistema defensivo para segurar os resultados conquistados fora de casa.

OITAVAS DE FINAL Tigre x Olimpia 2-1 0-2 QUARTAS DE FINAL Fluminense x Olimpia 0-0 1-2 SEMIFINAL Olimpia x Santa Fé 2-0 0-1

19:15 Já o Olimpia também teve um bom retrospecto na primeira fase da Libertadores. A equipe paraguaia passou para a segunda fase liderando o Grupo 7.

PTS V E D JG 1º Olimpia 13 4 1 1 6 2º Newell's Old Boys 9 3 0 3 6 3º Universidad de Chile 9 3 0 3 6 4º Deportivo Lara 4 1 1 4 6

19:10 Na fase eliminatória da competição, o Atlético-MG mostrou sua força principalmente contra Tijuana e Newell's Old Boys, onde em situações adversas, conseguiu se recuperar e passar de fase.

OITAVAS DE FINAL São Paulo x Atlético-MG 1-2 1-4 QUARTAS DE FINAL Tijuana x Atlético-MG 2-2 1-1 SEMI FINAL Newell's Old Boys x Atlético-MG 2-0 0-2 (2-3)

19:04 Líder do Grupo 3, o Atlético-MG avançou para a segunda fase com 15 pontos conquistados e a melhor campanha da Libertadores.

PTS V E D JG 1º Atlético-MG 15 5 0 1 6 2º São Paulo 7 2 1 3 6 3º Arsenal de Sarandí 7 2 1 3 6 4º The Strongest 6 2 0 4 6

19:03 Nesta decisão, a regra do gol fora de casa não está em vigor, o que favorece a equipe mineira. Caso Olimpia balançe as redes no jogo de hoje, o Atlético-MG precisará marcar três vezes, e não quatro, como em fases anteriores da competição.

19:02 VÍDEO Assista aos melhores momentos da primeira partida entre Olimpia e Atlético-MG.

19:01 Com a melhor campanha da fase de grupos da competição, o Atlético-MG terá de se superar mais uma vez para revertar a vantagem paraguaia nesta decisão. No primeiro jogo, o Olimpia venceu por 2 a 0 em partida disputada no Defensores Del Chaco.

19:00 Boa noite, amigos! A equipe VAVEL Brasil transmite a partida final da Copa Libertadores 2013. Atlético-MG e Olimpia se enfrentam na decisão, buscando conquistar a tão sonhada taça. Atlético-MG - Olimpia, . Quem sairá campeão? Fique conosco!