Nos pênaltis, Atlético Mineiro conquista a primeira Libertadores de sua história

Se as classificações nas quartas-de-final e na semifinal foram heroicas, o mesmo pode se dizer da grande final. Depois de perder a partida de ida por 2 a 0, o Atlético Mineiro devolveu o placar para cima do Olimpia, levou a partida para a prorrogação e conquistou o título inédito da Copa Libertadores da América.

Victor, que já havia sido o herói das fases anteriores, brilhou nas cobranças de pênalti e defendeu uma das cobranças paraguaias. Jô anotou um dos gols e garantiu a artilharia da competição. Leonardo Silva, o zagueiro-artilheiro, brilhou mais uma vez e anotou o gol que forçou a prorrogação já no apagar das luzes. Uma conquista que premia um excelente trabalho realizado pelo técnico Cuca a frente do Galo e o coloca no patamar dos melhores treinadores do país.

Precisando reverter o resultado da primeira partida, o Atlético Mineiro dominou a posse de bola no primeiro tempo, se manteve no campo de ataque mas demonstrou muitas dificuldades para passar pela excelente marcação do Olimpia, que fazia com que Ronaldinho não conseguisse armar a equipe, forçava a saída de bola com os zagueiros adversários e saia no contra-ataque.

E foi no contragolpe que os paraguaios criaram a primeira grande chance da primeira etapa. Salgueiro recebeu a bola pelo meio, achou Bareiro nas costas de Michel e o atacante invadiu a área, ficou de frente para Victor mas pegou mal na bola e deu de graça para o arqueiro atleticano. A resposta do Galo veio com Ronaldinho, após boa chegada de Josué pela direita, o camisa 10 subiu mais que a defesa decana e desviou para fora.

Em uma jogada muito parecida com a de Bareiro, o Olimpia levou muito perigo à meta de Victor mais uma vez. Salgueiro recebeu a bola na intermediária atleticana, esperou a passagem de Silva pela direita e fez bom passe para o camisa 3, que cortou para o meio e bateu sem muita força, praticamente recuando a bola para o goleiro do Galo.

Sem a criatividade de seu grande craque, Ronaldinho Gaúcho, anulado pela forte marcação decana, o Atlético abusava dos lançamentos longos para a grande área, não oferecia muito perigo para Martín Silva e o placar foi se arrastou até o final do primeiro tempo.

Precisando marcar dois gols em quarenta e cinco minutos para forçar a prorrogação, o técnico Cuca tirou o volante Pierre e mandou para campo o meia Rosinei, lançando a equipe para o ataque e não demorou nem um minuto para a alteração fazer efeito. Em boa jogada pela direita, Rosinei cruzou, Wilson Pittoni falhou feio e a bola se ofereceu para Jô, que empurrou para rede e fez explodir o Mineirão.

O gol incendiou a massa atleticana e injetou ânimo no time, que pressionou o Olimpia e criou diversas oportunidades de gol, mas a estrela de Martin Silva brilhou. A primeira grande intervenção do arqueiro veio quando Bernard foi até a linha de fundo pela direita, cruzou e Tardelli, livre na pequena área, desviou. Depois, foi a vez de Jô parar na muralha decana, após belo giro na entrada da área o atacante soltou a bomba e o goleiro mandou pra escanteio.

Quando não foi Silva, quem salvou o Decano foi o travessão. Júnior César cruzou para a área, Leonardo Silva subiu mais que todo mundo e cabeceou a bola, que carimbou o poste paraguaio. O bombardeiro atleticano continuou e Martín continuava a fazer boas defesas, agora após chute de Júnior César.

Com vinte minutos restando, o técnico Cuca lançou ainda mais a equipe ao ataque. Tirou o lateral direito Michel e colocou o centroavante Alecsandro. Entretanto, quem continuava brilhando era o arqueiro Silva. Ronaldinho arriscou de fora, a bola desviou e pegou o goleiro no contrapé, mas o arqueiro teve tempo de se recuperar e fazer uma defesa maravilhosa.

No lance seguinte, o Olimpia teve a grande chance de matar o jogo. Wilson Pittoni fez lindo lançamento para Ferreyra, o goleiro Victor saiu desesperado e furou a bola, mas o centroavante decano escorregou na hora de finalizar com o gol vazio e perdeu uma chance de ouro. E quando tudo parecia perdido, Manzur cometeu falta em Tardelli, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Logo depois, Leonardo Silva brilhou. Após cruzamento de Bernard, o zagueiro subiu mais alto que toda a defesa paraguaia e cabeceou com categoria, no canto de Silva e ampliou o placar, mandando a partida para a prorrogação.

A tônica da partida seguiu a mesma durante o tempo extra. Com um jogador a mais, o Galo pressionou o adversário, Réver acertou o travessão e Josué quase marcou um golaço da intermediária, mas Silva brilhou outra vez na primeira metade. Na segunda parte da prorrogação, o cansaço influenciou as duas equipes e a única grande chance foi criada no último minuto, pelo Atlético Mineiro. Alecsandro recebeu dentro da grande área, deu um toquinho por cima de Martín Silva e Hermínio Miranda tirou a bola em cima da linha, mandando a disputa do título para as penalidades.

Nas cobranças iniciais, Victor defendeu a de Miranda e Alecsandro cobrou com perfeição, deixando o Galo na frente. Ferreyra converteu, mas Guilherme recolocou os donos da casa em vantagem. Candia bateu no meio do gol e marcou, mas Jô não deu chances para Silva e deixou o placar em 3 a 2. Aranda soltou a bomba e empatou o marcador e, quando Leonardo Silva marcou o seu, Giménez precisava de toda maneira anotar o gol. Entretanto, o paraguaio acertou a trave e o Atlético Mineiro conquistou a sua primeira taça da Copa Libertadores da América.