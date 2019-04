Luis Fabiano responde aos críticos: "Eu não preciso provar nada a ninguém"

Herói ou vilão? Este é o dilema na vida de Luis Fabiano com a camisa do São Paulo, com 173 gols com a camisa do Tricolor do Morumbi. Fabuloso ouve com uma certa frequência os gritos de "pipoqueiro" vindos da arquibancada, gritos no qual vem incomodando o artilheiro tricolor, que desabafou.

"Eu não preciso provar nada a ninguém. Só no São Paulo as coisas não aconteceram da maneira que eu gostaria. Fui mais feliz e ganhei mais títulos no Sevilla. Infelizmente, isso é real. É impossível ter 173 gols só contra o Mogi Mirim e outros times pequenos", disse o centroavante.

Pelo São Paulo, Luis Fabiano tem apenas dois títulos, o Torneio Rio-São Paulo e a Copa Sulamericana. A falta de conquistas expressivas e suas expulsões se juntam a má fase da equipe e fazem aumentar as criticas e, consequentemente, os protestos dos torcedores.

"Fiz gol em final contra o Corinthians (Paulistão de 2003), mas não vencemos. Eu entro em campo com os olhares da imprensa e do torcedor de que preciso fazer (gols). Eu tento me doar, amo o São Paulo, mas estou com 32 anos, é difícil entrar em campo com esse peso. Se o São Paulo ganhar e eu não fizer gol, será que vão me chamar de pipoqueiro? Mas eu aprendi a lidar. Quando as coisas começarem a ir bem, isso vai passar", explicou o atacante, se mostrando incomodado com a situação.

Luis Fabiano tem 17 gols na temporada e é o artilheiro do time são-paulino. Na noite desta quarta-feira (24), o camisa 9 tem mais uma chance para se redimir, contra o Internacional, às 21h, no Estádio do Morumbi.