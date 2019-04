Ainda sem ter recebido por Diogo Silva, Nova Iguaçu pode entrar na Justiça contra Vasco

Diogo Silva chegou no Vasco ainda em 2011, após boa passagem pelo Nova Iguaçu. Na época, o goleiro apenas treinava com a equipe de São Januário, já que Fernando Prass jogava praticamente todas as partidas. No início desse ano a situação mudou, Prass foi ao Palmeiras, e o goleiro aproveitou o momento ruim dos companheiros para ter oportunidades no time titular. O que não mudou foi a dívida do Vasco com o Nova Iguaçu pelo atleta: R$ 1 milhão.

Foram dois jogos no time titular e dois gols sofridos. Diogo teve sua primeira sequência de jogos logo em clássicos: estreia contra o Flamengo, e depois partida diante do Fluminense. Com as oportunidades no time titular, o goleiro ficou em evidência, e a dívida do Vasco com a equipe da Baixada Fluminense voltou a ser assunto.

O presidente do Nova Iguaçu, porém, não parece muito preocupado. Em entrevista ao site FutRio, Jânio Morais acredita que um acordo não tardará. "Estamos conversando para acertar essa questão e está caminhando bem. Ele já tem contrato e é jogador do Vasco. Não vai ser problema nem para o atleta, nem para o Nova Iguaçu e nem para o Vasco. Está tudo sob controle", afirmou o mandatário.

O caso, entretando, pode ir para a justiça, caso a equipe da Colina continue sem efetuar o pagamento. Lembrando que Montoya só teve sua situação financeira resolvida nos últimos dias, após o Vasco executar o pagamento junto ao All Boys. O clube pretende aproveitar o bom momento financeiro que vive, após a chegada de patrocínios fortes, para regularizar a situação também de Diogo Silva, que deverá ser titular novamente do time no sábado, diante do Criciúma.