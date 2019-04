Grêmio realiza jogo-treino e tem time quase pronto para o duelo contra o Fluminense

Segue a preparação gremista para o confronto do próximo domingo (28) contra o atual campeão brasileiro, o Fluminense, na Arena. Na tarde desta quinta-feira (25), o Grêmio fez um jogo-treino contra o Cerâmica, time da Divisão de Acesso do futebol gaúcho, no estádio Olímpico. O lateral-esquerdo Alex Telles, cobrando falta, fez o único gol da partida. Renato Portaluppi aproveitou para montar uma formação sem contar com Matheus Biteco e Vargas, expulsos no último jogo, contra o Criciúma.

Com Adriano, Riveros e Souza - este recuperado de dores no púbis - à disposição, Renato começou o jogo-treino com os dois primeiros, e colocou o camisa 5 na etapa complementar. Na vaga do chileno, Kleber começou o trabalho e deve começar o jogo contra o Tricolor das Laranjeiras. A formação inicial tinha Dida; Pará, Werley, Bressan e Alex Telles; Adriano, Riveros, Zé Roberto e Elano; Kleber e Barcos. Para o 2º tempo, o time teve Marcelo Grohe; Moisés, Rhodolfo, Cris e Wendell; Gabriel, Ramiro, Guilherme Biteco e Maxi Rodríguez; Yuri Mamute e Vargas.

Além destes, Jean Deretti voltou a participar de trabalhos mais fortes, e também pode ser alternativa de banco para o técnico gremista. O nome do recém-chegado Rhodolfo saiu hoje no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e o zagueiro está liberado para estrear com a camisa do Grêmio. Nesta sexta-feira, o grupo volta a treinar no turno da manhã, desta vez na Arena.