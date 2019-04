Paulo Autuori enxerga evolução do São Paulo após empate no Majestoso

O São Paulo jogou compacto e não deu espaços ao Corinthians, que mandou a partida no Pacaembu, lotado com apoio de sua torcida. Segundo Paulo Autuori foi uma "partida de xadrez", onde pouco foi criado, mas a equipe começou a mostrar obediência tática e o empate sem gols foi um resultado bom, mas aumentou o recorde negativo para 12 partidas sem vitórias e manteve a equipe na zona de degola, com o pior aproveitamento do campeonato.

O treinador ainda afirmou que a equipe conseguiu surpreender o adversário que teve pouco volume de jogo. “O São Paulo no segundo tempo esteve bem, controlou completamente o jogo, tanto que as substituições que o Tite fez, sempre muito inteligentes, foram para tentar controlar o jogo. Acho que isso é o primeiro passo”, explicou.

Emerson Sheik critica postura defensiva do São Paulo

O atacante do Corinthians disse que o São Paulo ficou com “oito ou nove só defendendo”, se declarando contrário à forma de se postar da equipe, que compactou o sistema defensivo atrás da linha de meio campo.

De forma polida e educada, Autuori respondeu. “O Emerson é um cara inteligente, um grande jogador, joga bem com as palavras. A humildade te leva a muitos lugares, a arrogância não. Não tem vergonha nenhuma em reconhecer que se você não pode chegar ali, ao invés de um passo à frente, dá um passo ao lado, respira, faz uma reciclagem para voltar a subir”, afirmou o comandante são-paulino.

O São Paulo viaja nesta segunda-feira (29) para a Europa, onde inicia uma excursão por três países. O time parte para disputar a Copa Audi (na Alemanha, em 31 de julho e 1º de agosto, contra Bayern de Munique e Milan ou Manchester City), a Copa Eusébio (em Portugal, no dia 3, contra o Benfica), e a Copa Suruga (no Japão, no dia 7, contra o Kashima Antlers), depois retorna ao Brasil onde jogará no dia 10 de agosto contra a Portuguesa, pelo Campeonato Brasileiro.