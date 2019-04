André Lima sofre fratura no joelho e não há previsão de retorno

Recém-chegado ao Vitória, o atacante André Lima estreou na partida do último domingo (28), mas levou azar e se lesionou. O médico do Leão, dr. Rodrigo Vasco da Gama, avaliou o jogador ainda em Curitiba e já adiantou que André ficará fora de combate por um longo tempo.

"Ele é portador de uma fratura, uma fratura de planal tibial, articulação do joelho. Em Salvador, iremos fazer mais exames para fazer uma avaliação melhor, mas ele vai ficar afastado sem previsão de retorno." afirmou Rodrigo Vasco da Gama.

André Lima chegou ao Barradão no dia 18 de julho, na semana em que seria disputado do Ba-Vi. Logo disse estar a disposição do treinador Caio Junior, mas certamente iria precisar de mais alguns treinamentos para ter condições ideais de jogo, já que o jogador foi contratado junto ao futebol chinês.

E a sua estreia foi no ultimo domingo, frente a equipe do Coritiba. André entrou no lugar de Dinei, aos 33 minutos do segundo tempo. Passado pouco mais de dez minutos, (45), o centroavante reclamou de dores na perna esquerda e foi atendido pelos médicos. Como o Vitória já tinha processado as três alterações, André Lima continuou em campo.