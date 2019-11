Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Fluminense

Foram necessárias menos de 24 horas após a demissão de Abel Braga para o Fluminense conhecer seu novo comandante. Trata-se de Vanderlei Luxemburgo, recentemente demitido pelo Grêmio e desejo antigo de Celso Barros, presidente da principal patrocinadora do clube.

Luxemburgo sempre foi o nome preferido por Celso Barros, presidente da patrocinadora

Em reunião realizada na madrugada desta terça-feira (30), a alta cúpula de futebol tricolor chegou em um concesso para definir e anunciar o nome do novo treinador. O presidente Peter Siemsen, o presidente da patrocinadora, Celso Barros, o vice-presidente de futebol Sandro Lima e o diretor executivo Rodrigo Caetano também participaram do encontro.

Luxemburgo deixou o comando técnico do Grêmio no primeiro semestre de 2013, poucas semanas após a eliminação da equipe gaúcha na Libertadores. O primeiro compromisso do novo treinador tricolor será diante de sua torcida, contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (31), às 19h30, no Maracanã. O Fluminense ocupa a 17ª colocação, encabeçando a zona de rebaixamento com apenas 9 pontos.

Recusas e propostas

Apesar do anúncio, o nome de Vanderlei Luxemburgo não foi unaminidade de escolhe entra os membros da diretoria tricolor. Peter Siemsen, presidente do clube, foi um dos principais membros que não mostrou-se a favor da contratação. É digno lembrar que o treinador já revelou publicamente ser torcedor do Flamengo, clube onde é até sócio.

Muricy Ramalho foi o primeiro nome vetado pela diretoria

Os nomes de Cristóvão Borges e Ney Franco eram os planos B e C da diretoria tricolor caso o acerto com Luxemburgo não chegasse à um final feliz. Sondado, o atual treinador do Bahia agradeceu a lembrança, porém, recusou o convite. Já Ney Franco, atualmente desempregado, chegou a iniciar conversas com o clube, mas recusou o convite.

Campeão Brasileiro pelo Fluminense em 2010 e atualmente desempregado, Muricy Ramalho foi o primeiro a ter seu nome vetado à pedido de Peter Siemsen. Vice-campeão da Libertadores pelo Olimpia, o técnico Ever Hugo foi oferecido, mas a possibilidade de contratar um técnico estrangeiro não foi bem aceita pela diretoria.

Novos desafios buscando a volta por cima

Pentacampeão brasileiro com o Palmeiras em 1993 e 1994, Corinthians em 1998, Cruzeiro em 2003 e Santos em 2004, Luxemburgo é sem dúvida um dos treinadores mais vitoriosos do Brasil. Porém, seus últimos trabalhos foram recheados de críticas e polêmicas. Conquistando apenas campeonatos estaduais desde 2006, o técnico não esconde que o desejo maior de sua carreira é conquistar a Taça Libertadores.

Pelo Grêmio, Luxemburgo foi bastante criticado após não conseguir dar liga a um elenco recheado de estrelas, contratadas à mando do próprio. Jogadores como Zé Roberto, Adriano, Vargas e Barcos chegaram ao clube porto-alegrense por peso de ouro, e a eliminação nas oitavas de final da Libertadores - diante do Santa Fé - selou o ínicio do fim da passagem do treinador.

Em suas últimas passagens, o treinador vem acarretando problemas internos com seus comandados. No Flamengo, seu atrito com Ronaldinho virou notícia. No Grêmio, discussões com Kléber e a saída de Marcelo Moreno pesaram o ambiente do clube.