Pelas redes sociais, jogadores do Flu homenageiam e agradecem Abel

Após pouco mais de dois anos de convivência, os jogadores do Fluminense tiveram que dar adeus a Abel Braga. Tornando-se muito mais que um técnico para a maioria dos jogadores do tricolor, Abelão era como um pai. A saída do técnico acabou comovendo a todos e por meio das redes sociais, os jogadores acharam uma forma de homenagear e agradecer ao Abel pelo trabalho feito no Fluminense durante os poucos mais de 24 meses no comando do tricolor das Laranjeiras.

Ao decorrer do dia Thiago Neves, Fred, Rafael Sobis, Fabio Braga e diversos outros jogadores homenagearam o professor. Confira: