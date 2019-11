Em sua primeira coletiva, Luxa afirma: "Quero dar uma sapecada no Fla"

Vanderlei Luxemburgo foi apresentado no fim da tarde desta terça-feira (30) nas Laranjeiras após ter comandado o primeiro coletivo. O técnico, que ainda divide as opiniões dos torcedores, mostrou bom humor e com certeza 'conquistou' muitos tricolores quando disse que sua vontade é de dar uma coça no rival tricolor, o Flamengo, time para o qual o treinador é torcedor.

"Todos nós temos um time. Cansei de ir ao estádio torcer pelo Flamengo na minha infância. Mas hoje sou profissional. O Fla é meu adversário, não meu inimigo. Em 1986 eu vivi uma situação engraçada quando trabalhei nas Laranjeiras. O presidente do Fluminense disse que no clube não entrava rubro-negro. Eu perguntei: 'Por onde saio (risos)'?. Eu não vou abrir mão de ser flamenguista e quando encerrar minha carreira vou querer ajudar o clube de alguma maneira. Mas hoje eu quero bater no Flamengo toda vez que enfrentá-lo no comando do Fluminense" - avisou o treinador.

Como já foi dito antes, grande parte da torcida não concordou com a contratação de Luxemburgo, mas isso não o incomoda pois sabe que a vida de técnico é assim mesmo, e com o tempo e as vitórias a rejeição acaba.

"A rotina de treinador é essa mesmo. A rejeição ontem era uma, hoje já diminuiu e amanhã, se vencermos, tudo melhora ainda mais. Não podemos esquecer que o Abel, mesmo com toda sua identificação com o Fluminense, foi questionado após algumas derrotas" - frisou.

Vanderlei chega a Fluminense em um momento delicado, quando o time acaba de entrar na zona de rebaixamento e após cinco derrotas consecutivas, mas nada disso assusta o treinador, que espera que o time repita o sucesso do elenco campeão brasileiro no ano passado.

" Estou chegando para substituí-lo (Abel Braga) e dar continuidade ao trabalho de um grande técnico, um vencedor. Um grupo de muita qualidade que está vivendo um momento ruim. Mas é um time que perdeu apenas três jogos até ser campeão brasileiro em 2012. Vamos tentar reviver isso e trazer o Fluminense de volta ao espaço que ele deve estar, no topo da tabela" - disse.

Luxa também falou que a eliminação na Libertadores, que era o principal do time na temporada, foi o que mais prejudicou o time e fez com que o atual grupo relaxasse

" Primeira coisa que o jogador do Flu tem que ter é indignação com esse momento. Existia uma proposta no Fluminense e até no Grêmio que a conquista da Libertadores era o ponto principal, aí vem a derrota e o time dá uma sossegada inconsciente. O que fez esse time ganhar? A concentração, o sacrifício nos jogos. Vejo esse grupo com muita qualidade. Temos duas possibilidades, a Copa do Brasil e o Brasileiro. São nessas que vamos trabalhar." - frisou Luxemburgo

O relacionamento com as estrelas do elenco, como Deco e Fred por exemplo, não será problema para o treinador

"Fred e Deco são estrelas porque tem essa qualidade. Não é a primeira vez que eu trabalho com estrelas. O direito de cada um termina quando começam os meus. Não vejo nenhum problema nessa relação." - contou

Em 9 jogos a defesa tricolor tomou 15 gols, Luxemburgo também comentou sobre o setor defensivo e para ele o problema não é somente da defesa mais também do time todo. Luxa também lembrou que esta mesma defesa foi campeã em 2010 e 2012

"Tenho muita experiência no futebol. Não podemos esquecer que essa defesa ganhou dois campeonatos sendo a menos vazada. Quando você perde, não é defesa ou ataque, é o time todo. Será que é a defesa? Será que é o ataque? Temos que detectar o problema. Esse é o ponto que vamos trabalhar" - contou Vanderlei Luxemburgo

Em seu primeiro treino no Fluminense, já de olho no Cruzeiro, Luxemburgo deu pistas de qual time deve entrar em campo na quarta-feira. O treinador montou a equipe com Cavalieri, Jean, Gum, Leandro Euzébio e Carlinhos; Edinho, Diguinho, Wagner e Deco; Rafael Sóbis e Fred. A vontade da equipe era tão grande que o primeiro gol da atividade saiu com menos de 30 segundos. O treinador parou as atividades em diversas oportunidades para organizar o sistema defensivo e começar a dar a sua cara ao time tricolor. O treino foi acompanhado por cerca de 150 torcedores.

Com vários títulos no currículo, inclusive pela Seleção Brasileira (Copa América de 1999 e Torneio Pré-Olímpico de 2000), Luxemburgo tem mais de 40 anos de carreira no futebol, como atleta e treinador, e é o técnico com maior número de conquistas do Brasileirão. Ele se sagrou campeão por cinco vezes: Palmeiras, em 1993 e 1994; Corinthians, 1998; Cruzeiro, 2003; e Santos, 2004.

O primeiro compromisso de Luxemburgo no Fluminense será na próxima quarta-feira, 31, contra o Cruzeiro que acontecerá às 19h30, no Maracanã.