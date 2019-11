Grêmio sem time definido para jogo contra o Corinthians

Com novidades na delegação, o Grêmio embarcou rumo a São Paulo no início da tarde desta terça-feira (30), onde na noite de quarta (31), enfrentará o Corinthians, em partida válida pela 10º rodada do Brasileirão, no Pacaembu.

Enquanto adversário é dono da melhor defesa do campeonato, com apenas cinco gols sofridos mas possui o pior ataque, o time gaúcho vai em busca da primeira vitória fora de casa. Para burlar esse forte sistema defensivo, conta com os chutes certeiros de fora da área e cobranças de falta do meia Elano.

Mistério na escalação

O último treino antes da viagem foi realizado no gramado suplementar do Estádio Olímpico, sem indícios do time titular. Souza (recuperado de lesão), Vargas e Matheus Biteco - ambos retornando de suspensão - são os reforços para a partida, juntamente com o recente contratado Rhodolfo. Em consequência do limite de estrangeiros, o uruguaio Maxi Rodríguez sobrou dessa vez; Cris, negociando a sua saída do clube, também ficou em Porto Alegre. A grande dúvida do técnico está no ataque, onde Kleber, Barcos e Vargas disputam posição. Como não houve tempo para treinamentos táticos e físicos, o técnico Renato Portaluppi comandou uma atividade recreativa muito animada, com direito a torneio entre as equipes.

Histórico de confrontos

Em jogos válidos pelo Brasileirão, os gaúchos levam vantagem sobre os paulistas (24 vitórias do Grêmio, 21 do Corinthians e 10 empates). Mas quando se trata de jogo no Pacaembu, o aproveitamento muda de lado: são 11 vitórias do Corinthians contra 3 do Grêmio e apenas 1 empate. No 1º turno do campeonato nacional em 2012, o time de Elano venceu por 2 a 0; no returno, a equipe de Alessandro ganhou de 3 a 1.

O Tricolor é o 7º colocado com 15 pontos. Já o Corinthians está na 11º posição e possui 11 pontos.

Ficha técnica do jogo válido pela 10º rodada do Campeonato Brasileiro

Corinthians de Tite: Cássio; Edenílson, Gil, Paulo André e Igor; Ralf e Guilherme; Romarinho, Danilo e Emerson; Guerrero.

Grêmio de Renato Portaluppi: Dida; Pará, Werley, Bressan e Alex Telles; Riveros, Adriano, Zé Roberto e Elano; Vargas (Kleber) e Barcos.

Data e horário: 31/07/13, quarta-feira, às 21h50.

Local: Estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Arbitragem: Alicio Pena Junior (MG), auxiliado por Marcio Eustáquio S. Santiago (MG) e Dibert Pedrosa Moisés (RJ).