Com novo técnico, Portuguesa recebe Criciúma para recomeço no Brasileirão

A Portuguesa recebe o Criciúma nesta quarta-feira (31), às 19h30, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Canindé. Será a estreia do técnico Guto Ferreira na Lusa, contratado após a demissão de Edson Pimenta, no último domingo (28). A missão do treinador é tirar a equipe da última colocação da tabela, já que os paulistas somaram apenas sete pontos até o momento.

“É o que falei com os atletas na chegada: eles têm uma imagem a zelar. Tudo passa, vai e volta, mas a imagem das pessoas fica. A Portuguesa é um clube muito grande e merece estar em uma situação melhor, mas temos de ir por etapas. Primeiro sair da última colocação, depois deixar o Z-4 e posteriormente buscar uma zona de conforto na competição”, afirmou o novo comandante em sua apresentação oficial.

A troca de treinadores é a motivação do elenco lusitano para a partida diante do Tigre Catarinense. “Todos se motivam com a mudança. O Guto é um treinador que fez bons trabalhos no Mogi e na Ponte Preta, tem nosso respeito e vai nos ajudar. Estamos confiantes e sabemos do nosso valor. Vamos assimilar tudo e depois tentar levá-lo para dentro de campo”, exaltou o zagueiro e capitão Valdomiro.

Luis Ricardo é a novidade da Portuguesa para o jogo

O lateral direito Luis Ricardo, envolvido em negociações com o São Paulo, será a grande novidade da Portuguesa para o duelo diante dos catarinenses. O acerto com o Tricolor não ocorreu e o jogador permanece na Lusa. Com isso, o atleta não poderá mais se transferir para nenhuma equipe da Série A, já que completará o limite de sete jogos antes de mudar de clube.

Por outro lado, o técnico Guto Ferreira também tem uma lista extensa de machucados e que estão vetados para esta quarta-feira: Henrique, Diogo, Ivan, Lima, Alê, Michel, Muralha e Diego Viana. O meia Souza também é desfalque, mas por suspensão.

A Portuguesa deve entrar em campo com Lauro; Luis Ricardo, Moisés Moura, Valdomiro e Rogério; Ferdinando, Bruno Henrique, Moisés (Correa) e Cañete; Gilberto e Bruno Moraes.