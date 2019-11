Para Paulo Autuori, desgaste físico atrapalhou o São Paulo diante do Bayern

Pela Copa Audi, realizada em Munique (ALE), o São Paulo segurou o Bayern de Munique até onde deu e, jogando de forma compacta, perdeu de "apenas" 2 a 0, mostrando eficiência no sistema defensivo, mas o ataque criou pouco. Após a partida, Paulo Autuori analisou como positiva a atuação da equipe em razão do pouco tempo de treino.

"Chegamos de viagem e tivemos apenas um dia para treinar o time. Como é característica das equipes montadas pelo Guardiola, o Bayern de Munique jogou no campo de ataque. Em termos físicos, não posso exigir mais dos jogadores, porque eles tiveram pouco tempo para trabalhar e descansar. Minha maior preocupação é preservar os atletas e impedir que aconteçam lesões", declarou o técnico do São Paulo.

Mesmo sofrendo com o ataque adversário durante toda a partida, ele ainda ressaltou que o sistema defensivo funcionou de acordo com o quê pediu, mas a equipe sofreu com o desgaste pela sequência de jogos no campeonato brasileiro e pela longa viagem.

"Nosso adversário tem muita qualidade, mas a análise do jogo fica um pouco limitada. Tivemos um desgaste muito grande, porque viemos de uma sequência de jogos. Mas, dentro dos nossos objetivos, acredito que nos defendemos muito bem e, agora, temos que trabalhar mais essas saídas em velocidade e buscando o espaço", afirmou Autuori, que não terá tempo de corrigir os erros com treinamento, já que nesta quinta-feira (1º) terá o último jogo pela Copa Audi, diante do Milan (ITA).

Rogério Ceni surpreende com ótimas defesas e um gol perdido

Pelo São Paulo, Rogério foi o destaque da partida, com ótimas defesas e boa reposição de bola ao ataque, evitando uma goleada alemã, mas não o suficiente para evitar os dois gols do Bayern de Munique, que pressionou o tempo todo e terminando a partida com mais de 70% de posse de bola, característica do técnico Pep Guardiola.

Rogério evita goleada com ótimas defesas durante a partida, uma delas diante do lateral Alaba (Foto: Divulgação/Reuters)

Em uma das poucas investidas ao ataque, Silvinho foi empurrado por Jérôme Boateng dentro da área. O juiz marcou penalti e Rogério Ceni atravessou o campo para tentar fazer seu 113º fol na carreira. Contudo, o goleiro Neuer esperou Rogério definir o canto e pulou com tranquilidade para efetuar a defesa, em uma cobrança fraca no canto esquerdo do arqueiro.

Agora, o São Paulo volta a campo nesta quinta-feira (1º) para enfrentar o Milan (ITA), que perdeu para o Manchester City nesta quarta (31) por 5 a 3. A equipe inglesa fará a final da competição contra o time alemão, também nesta quinta.