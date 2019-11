Corinthians lança campanha para ajudar deficientes

Nesta quinta-feira (01), Corinthians e AACD lançaram, em conjunto, uma campanha que visa angariar fundos para a instituição - a Associação de Assistência à Criança Deficiente é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que busca ajudar deficientes em todo o Brasil e sobrevive a base de doações.

A campanha intitulada ‘Fiel AACD, uma torcida de garra’ permitirá aos torcedores fazerem doações através do site do clube, por telefone ou em uma das franquias licenciadas da rede Poderoso Timão entre os dias 1º e 31 de agosto. Além das doações, o Timão estampará o logotipo da instituição na sua camisa e cederá 10% da renda da bilheteria da partida contra o Criciúma, em 20 de outubro.

Em um evento que contou com a presença do lateral-esquerdo Igor, na unidade do Ibirapuera da AACD, o presidente alvinegro, Mario Gobbi, comentou sobre a parceria com a entidade. “Vim com a missão de trazer um pouco de paz, alento, esperança e alegria para essa gente que luta corajosamente para galgar uma condição melhor de qualidade de vida. Eu me sinto muito pequenininho ao ver tudo aqui e ser uma pessoa privilegiada por Deus. O mínimo é dar uma contribuição e o Corinthians é o time do povo, da raça, do imponderável, das causas impossíveis, é o Brasil. Corinthians é o Brasil, e o Brasil está aqui”afirmou.

Para convocar a torcida para a campanha, Corinthians e AACD lançaram um vídeo com participação do comandante Tite e do garoto-propaganda da entidade, Felipinho, de 12 anos e torcedor fanático do alvinegro desde pequeno. “A AACD é a minha segunda casa. Se não fosse por ela, não estaria andando, fazendo o que faço. É uma campanha muito importante. Toda ajuda é sempre bem-vinda, principalmente do Corinthians, que tem mais de 30 milhões de torcedores” depôs o representante da instituição.