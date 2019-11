Com show de Valdivia, Palmeiras derrota Bragantino e dispara na Série B

O Palmeiras venceu mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro. Pela 12ª rodada, nesta sexta-feira (2), no Pacaembu, a vítima foi o Bragantino: 2 a 1, com direito a mais uma grande atuação de Valdivia (recém-convocado para a seleção do Chile) e Alan Kardec, que aparentou ter ganhado a titularidade na equipe de Gilson Kleina. Ambos marcaram para o Verdão, enquanto Dudu descontou no final para o Massa Bruta.

Com a vitória, o time palestrino ampliou a vantagem da liderança para cinco pontos em relação a Chapecoense, que encara neste sábado (3) o Sport (3º) na Ilha do Retiro, em duelo de "seis pontos". O Braga fica em 9º, com 15 pontos, podendo perder mais algumas colocações na classificação. Nos próximos compromissos, o Palmeiras visita o São Caetano, terça-feira (6), e o Bragantino recebe o Avaí, no interior paulista.

Titularidade faz Alan Kardec deslanchar no primeiro tempo

Escalado pela primeira vez entre os onze que começam, o atacante Alan Kardec teve dificuldades no começo, assim como a criação do Palmeiras, comandada por Valdivia, devido a boa marcação que o Bragantino implantou durante os primeiros minutos, dando pouco espaço para o toque de bola palmeirense no meio campo.

Porém, uma hora o Verdão conseguiu arranjar brechas entre os marcadores e começou a arriscar para o gol. Duas com Leandro, uma que passou perto da trave de Leandro Santos, e outra em que o goleiro do Braga defendeu em duas oportunidades.

A equipe de Vagner Benazzi também assustou, principalmente com Léo Jaime, que mandou arremate perto de Fernando Prass, que jogava com uma torção no tornozelo que teve no último treino. Aos 38, o Palmeiras abriu o placar com o camisa 14. Márcio Araújo carregou e tocou para Valdivia, que saiu de um adversário e deixou Alan Kardec na cara do goleiro, o atacante virou para o pé direito e bateu alto, no ângulo de Leaandro Santos: 1 a 0 no Pacaembu, com os torcedores nas arquibancadas empolgados com o golaço e justificando a mudança de Gilson Kleina na escalação inicial.

Valdivia "coroa" atuação e define vitória palestrina

O Verdão, na etapa final, voltou mais determinado e a marcação do Bragantino já não era tão eficiente como nos primeiros 45 minutos. Aos 17, o time de Gilson Kleina aumentou o placar com Valdivia, que recebeu de Charles e chutou de fora da área, sem chances para Leandro Santos e surpreendendo a defesa do Massa Bruta: 2 a 0. O camisa 10 seguiu fazendo a diferença para a equipe verde, com uma assistência e um gol, recuperando o bom futebol que o consagrou anteriormente no clube e novamente sendo convocado para a seleção do Chile.

Valdivia foi o grande destaque da vitória palmeirense nesta sexta-feira (2), com um gol e uma assistência (Foto: Reprodução/Gazeta Press)

Ainda houve expulsões dos dois lados. Elias provocou o Mago e, em falta, recebeu o segundo amarelo e deixou o Bragantino com dez. Um pouco depois, foi a vez de Charles também deixar o Palmeiras com um a menos, em expulsão direta. O Braga diminuiu em jogada de falta, aos 43, que parou dentro da área e Dudu estufou as redes de Fernando Prass, dando pressão ao Verdão nos últimos minutos, mas nada que ameaçasse a nona vitória em 12 jogos do clube palestrino.