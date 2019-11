Cruzeiro - Coritiba, assim acompanhamos

Vamos ficando por aqui. Você acompanhou mais uma partida do Campeonato Brasileiro. Obrigado a todos.

20:34 O Cruzeiro passa a ser o novo líder do Campeonato Brasileiro e aguarda o término da rodada. A Raposa está com 21 pontos. Já o Coxa caiu para terceiro, com 20 pontos somente. Para a liderança ser mantida, o time celeste torce para um tropeço do Botafogo, que enfrenta o Vasco, domingo.

20:31 Robinho: "A gente não pensava na invencibilidade, mas na liderança. Oferecemos muitos contra-ataques, mas poderíamos até ter vencido"

FIM DE JOGO! COM GOL DE LUAN, O CRUZEIRO VENCE O CORITIBA, ASSUME A LIDERANÇA E DERRUBA O ÚNICO INVICTO NO CAMPEONATO

44' Teremos um acréscimo de três minutos!

40' VANDERLEI! Souza arrisca de fora da área e o goleiro do Coxa faz boa defesa

35' Nilton sentiu e terá que ser substituído. Vem Leandro Guerreiro pro lugar dele

32' Egídio foi pra bola, levantou na área e Bruno Rodrigo cabeceou pra fora

31' Falta de Diogo sobre Everton Ribeiro

25' Everton Ribeiro faz grande jogada, finaliza e leva perigo ao gol de Vanderlei

24' INCRÍVEL! Robinho deu um baita passe para Keirrison na grande área, mas o jogador passou da bola e, por pouco, não marcou.

21' Lincoln rouba a bola do Tinga na defesa do Raposa, mas na hora o chute saiu fraco. Assim ficou fácil para o goleiro Fábio.

19' Alterações no Cruzeiro: saem Vinicius Araújo e Ricardo Goulart para a entrada de Borges e Tinga

14' QUASE CRUZEIRO! Mayke arrisa de fora da área e leva perigo!

12' Sai Bottinelli e entra Arthur no Coritiba!

9' VANDERLEI! Ricardo Goulart deixa Vinicius cara a cara com o goleiro e Vanderlei faz um milagre!

7' Everton Ribeiro bem perdido em campo. Já desperdiçou duas jogadas de contra ataque. Agora, Egídio cometeu falta sobre Lincoln

3' Na cobrança, Ricardo Goulart cabeceia e acerta a trave. Quase o segundo!

2' Everton Ribeiro parte pra cima de Robinho, é derrubado e o árbitro marca falta

0' Bola rolando pro segundo tempo!

19:33 Na primeita etapa, o jogo foi bem equilibrado. Ambos os time levaram perigo ao goleiro adversário, mas o Cruzeiro teve mais competência com Luan e botou uma bola pras redes. Diogo foi o jogador do Coritiba que mais levou perigo.

19:25 Everton Ribeiro: "Um jogo bom, conseguimos sair na frente, mas precisamos concluir melhor"

VÍDEO: O gol de Luan, que abriu o placar no Mineirão

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! COM GOL DE LUAN, O CRUZEIRO VAI VENCENDO O CORITIBA POR 1 A 0 E ASSUMINDO A LIDERANÇA DO CAMPEONATO!

44' Na cobrança, Souza leva muito perigo! Por retardar a cobrança da falta, Bottinelli levou cartão amarelo

43' Falta perigosa para o Cruzeiro! Everton Ribeiro é derrubado por Willian e o juiz marca

41' QUASE VINICIUS! Contra ataque rápido do Cruzeiro, Ricardo Goulart toca para Egídio, que deixa Vinicius Araújo na cara do gol. O atacante dribla o goleiro mas fica sem ângulo e chuta pra fora.

38' Willian, do Coxa, recebe cartão amarelo!

36' Bill cai no gramado e pede para ser substituído! Keirrison vem aí

35' VANDERLEI! Everton Ribeiro recebe passe de Luan, faz boa jogada e finaliza para grande defesa do goleiro

33' Cruzeiro vem trocando passes, Ricardo Goulart toca para Vinicius Araújo que gira e chuta fraco, fácil para Vanderlei.

31' DEFENDEU FÁBIO! Boa chegada do Coxa, Diogo entra livre pela esquerda e finaliza, exigindo grande defesa do arqueiro celeste

30' Coritiba ainda tem mais posse de bola, mas a Raposa vai equilibrindo isso aos poucos. A maioria das jogadas celestes saem pela esquerda, mas a mais perigosa até aqui aconteceu pela direita, com Mayke, no lance do gol.

27' Everton Ribeiro tenta achar Mayke na grande área, mas a bola desvia e sobra para Vanderlei

24'' Diogo chega bem pela esquerda, passa por Mayke e cruza. Bill desperdiça a oportunidade de empatar o jogo!

20' Everton Ribeiro recebe em profundidade, cai e recebe amarelo por simulação

18' Dedé chega como elemento surpresa pela direita, tenta cruzar e Leandro Almeira corta

14' Cruzeiro se empolga! Everton Ribeiro lança Egídio que tenta o chute e a zaga coxa branca afasta

14' Após boa troca de passes, Mayke escapa pela direita e cruza rasteiro para Luan abrir o marcador! Raposa na frente: 1 a 0

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! LUAN

10' Nilton comete falta sobre Lincoln. Na cobraça, Ricardo Goulart afasta o perigo

9' Cruzeiro troca passes na defesa e tem dificuldade para passar do meio campo. Muito boa a marcação do Coritiba

7' Jogo muito confuso até aqui. Ambas as equipes erram muitos passes, mas o Coxa se posta melhor em campo

3' Boa chegada do Coritiba. Após toque para trás, Robinho chutou, houve desvio e é escanteio para os visitantes

1' Éverton Ribeiro lança Luan na área de ataque do Cruzeiro, mas o impedimento já estava marcado.

0' BOLA ROLANDO NO MINEIRÃO

18:29 E o Cruzeiro sobe para o gramado, com atraso. Tudo pronto para o início do jogo!

18:24 Time do Coritiba já adentra o gramado do Mineirão!

18:20 O time celeste conta com dois reforços no banco de reservas. Martinuccio volta após não poder atuar contra o Fluminense pois ainda possui um vínculo com o clube tricolor. Borges volta após dois meses de lesão. A última partida do camisa 9 havia sido contra o rival do Coxa, o Atlético/PR.

18:16 O Coritiba de Marquinhos Santos também já está definido: Vanderlei; Victor Ferraz, Leandro Almeida, Chico e Diogo; Willian, Gil, Bottinelli, Robinho e Lincoln; Bill.

18:15 O Cruzeiro já está confirmado pelo técnico Marcelo Oliveira: Fábio; Mayke, Bruno Rodrigo, Dedé e Egídio; Nilton, Souza, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart; Luan e Vinícius Araújo

18:13 A partida está marcada para ter início às 18h30 (horário de Brasília) e a expectativa é de um bom público no Mineirão. O Cruzeiro ainda não perdeu no estádio após a reforma para a Copa do Mundo: em 12 jogos, são 12 vitórias da equipe mineira. Já o Coxa defende sua invencibilidade no campeonato e vai em busca da sua primeira vitória fora de casa.

FIQUE DE OLHO: Na vitória diante da Ponte Preta, no meia de semana, por 5 a 3, o Coxa teve outro destaque sem ser Alex. Robinho foi autor de dois gols além de uma assistência e foi decisivo para a vitória.

FIQUE DE OLHO: VInicius Araújo vem sendo a grande revelação deste campeonato. Sem contar com Borges desde a segunda rodada, o promissor atacante da base celeste vem entrando bem e deu conta do recado. Para a torcida, Borges terá que se esforçar para retomar a titularidade

AUSÊNCIAS: No Coxa, o principal desfalque é o meia Alex. O craque é de vital importância no esquema de jogo da equipe de Marquinhos Santos. Para muitos, Alex vinha sendo até o melhor do campeonato até aqui. Junto com ele, Deivid, Junior Urso, Iberbia e Geraldo também desfalcam o time paranaense.

AUSÊNCIAS: No time mandante, o principal desfalque segue sendo do atacante Dagoberto. O jogador já não atua há várias rodadas e vem fazendo falta ao time celeste. Com ele, Victorino, Henrique e Élber também ficam de fora.

18:02 No momento, o Cruzeiro ocupa a quarta colocação no campeonato com 18 pontos, enquanto o Coritiba é o vice-líder, com os mesmos 20 pontos do atual primeiro colocado Botafogo. Confronto que promete no Mineirão!

18:00 Boa noite, amigos! Estamos aqui para mais uma transmissão da VAVEL Brasil. A partida de hoje é entre Cruzeiro x Coritiba, e é válida pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro.