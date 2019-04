Fred atende pedido e entrará em campo com fã 'Down' no próximo Fla-Flu

Fred, capitão do Fluminense, demonstra que pode ser chamado de ídolo do clube não só pelos seus gols dentro de campo, mas também por suas atitudes fora dele. Matheus, de 19 anos, portador da síndrome de Down, tem o sonho de conhecer o atacante e sua amiga Carol Nascimento, utilizando-se de redes sociais, fez campanha para que o desejo se tornasse possível.

"Olá pessoal, esse ano eu conheci o Matheus, uma das melhores pessoas que passou na minha vida. Com ele, eu conheci também sua paixão pelo Fluminense, especialmente pelo Fred, e um dos seus maiores sonhos é entrar no Maracanã com seu ídolo. Resolvi então ajudá-lo a conquistar esse sonho. O Matheus tem 19 anos, é portador da Síndrome de Down e gostaria muito que vocês ajudassem compartilhando essa foto até chegar a equipe do Fluminense. "Um sonho sonhado sozinho é um sonho. Um sonho sonhado junto é realidade."

Sensibilizado com a ideia, Fred respondeu a mensagem dizendo que realizará o sonho de Matheus, entrando em campo com o mesmo no próximo Fla-Flu, no dia 11 de agosto, no Maracanã.