Grêmio - Internacional, assim acompanhamos

D'alessandro discute com a imprensa na saída do gramado. Revoltado com as expulsões.

Kleber: "Eles simularam demais, de jogo mesmo só tivemos trinta minutos. E o resto? Só cera deles."

Josimar: "Estamos de parabéns por jogar com dois a menos, o empate precisa ser comemorado."

FIM DE JOGO! Grêmio 1x1 Inter.

47' O tempo fechou na Arena com muitas expulsões.

CARTÃO VERMELHO PARA WERLEY!

CARTÃO VERMELHO PARA FABRÍCIO!

46' Maxi Rodríguez tenta jogada com Paulinho, mas não obtém êxito.

Teremos 4 minutos de acréscimo.

44' Escanteio para o Grêmio. Kleber comete falta de ataque.

41' Time do Inter toca a bola sem pressa.

40' Muriel tira, sem dificuldades.

40' Mais uma falta no jogo. Alex Telles na cobrança.

39' Falta para o Grêmio. Maxi Rodríguez cobra. A zaga afasta. No mesmo momento, Kleber comete falta de ataque.

37' Damião tenta uma lambreta e Bressan corta o avanço.

SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO! Sai: Riveros Entra: Paulinho.

36' Scocco recebe, chuta e manda para fora. Quase o segundo gol colorado.

35' Falta para o Grêmio. Alex Telles cobra e Muriel tira.

34' Confusão generalizada entre jogadores no gramado.

CARTÃO AMARELO PARA D'ALESSANDRO!

33' FALTA PARA O GRÊMIO! Clássico pega fogo!

CARTÃO VERMELHO PARA JORGE HENRIQUE!

27' Jorge Henrique novamente! Outra jogada de Maxi Rodríguez que buscava Barcos. Atacante colorado salvou.

26' SALVOU! Maxi manda de calcanhar para Barcos. Quando Kleber chegou ao chute, Jorge Henrique cortou.

Inter cometeu 4 faltas na segunda etapa, enquanto o Grêmio fez 14.

SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO! Sai: Elano Entra: Maxi Rodríguez.

CARTÃO AMARELO PARA JOSIMAR!

25' Fabrício cruza para Damião. Werley corta mais uma vez.

SUBSTITUIÇÃO NO INTER! Sai: Forlán Entra: Scocco.

CARTÃO AMARELO PARA JORGE HENRIQUE! Por falta em Kleber.

22' Scocco vem aí.

Público na Arena: 40.054 torcedores.

20' Josimar tenta lançamento para Forlán, Werley corta.

19' Kleber cai na área e pede falta. Juiz manda seguir.

Até agora temos um Gre-Nal muito equilibrado e com poucas finalizações.

17' Escanteio para o Internacional. D'alessandro, de longe, tenta o chute. Argentino erra o tempo da bola e recebe vaias da torcida gremista.

CARTÃO AMARELO PARA RHODOLFO!

15' Pará cruza para Elano, que não alcança.

13' Rhodolfo corta, o camisa 10 chuta novamente ao gol e Dida defende.

13' Damião se esforça pela lateral e consegue escanteio. D'alessandro na bola.

12' Bomba de Alex Telles. A bola bate em Jorge Henrique, que vai ao chão.

10' Ramiro cruza para Elano, que manda para fora, de cabeça.

Jogo é muito truncado até aqui. Em nove minutos de jogo, já temos 12 faltas.

09' Damião manda para Forlán e Werley corta. Escanteio. Uruguaio cobra e a zaga gremista afasta.

07' Falta para o Inter.

06' Arrancada do Grêmio, onde Ramiro comete falta em Fabrício.

05' Agora é falta para o Internacional no meio-campo.

03' Kleber chega forte em Elano. Mais uma falta no jogo. Alex Telles cobra e Muriel tira.

02' Muriel tira de soco.

02' Falta de Fabrício em Barcos. Alex Telles e Elano na cobrança.

01' Falta de Riveros em Willians.

00' BOLA ROLANDO! Saída é com os donos da casa.

Alex Telles: "Tivemos superioridade no primeiro tempo, mas temos que continuar marcando bem para sair com a vitória."

17:09 Grêmio e Inter já estão em campo.

17:03 Troca no Inter! Fabrício entra na vaga de Ednei, na lateral.

Na saída do campo, D'alessandro sai revoltado com a arbitragem. Para o argentino, Fabrício Neves Correa errou ao não expulsar o volante Adriano.

Rhodolfo: "Vamos manter a tranquilidade no segundo tempo."

Damião: "Estamos errando muitos passes."

46' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO! Grêmio 1x1 Inter.

45' Inter tenta o último contra-ataque antes do fim do primeiro tempo.

TEREMOS 1 MINUTO DE ACRÉSCIMO!

43' PARA FORA! Barcos avança e manda para Kleber. Em frente ao goleiro, atacante bate para fora, de perna esquerda.

42' Jorge Henrique e D'alessandro tabelam, mas lateral gremista corta.

41' MURIEL! Tabela entre Elano e Alex Telles, que cruza para Kleber, livre. Goleiro salva.

40' Elano cobra e Muriel afasta.

40' Escanteio para os donos da casa.

39' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO! Sai: Adriano Entra: Ramiro.

37' Elano cruza para Kleber. Ronaldo Alves corta.

36' Ramiro e Souza estão no aquecimento.

36' Dida defende a cobrança de D'alessandro.

35' Forlán cobra escanteio. Adriano sobe e manda pela lateral. No mesmo momento, falta para o colorado.

34' Adriano derruba D'alessandro, falta. Jogador colorado pede cartão para o volante. Lembrando que Adriano está amarelado.

33' Alex Telles avança sobre Josimar e manda para Pará, que cruza para Kleber. Lance perigoso na Arena.

31' Jogo perigoso de Kleber. Falta marcada para o time colorado.

30' Depois dos gols, jogo está equilibrado.

28' Alex Telles tenta a pancada, mas a bola passa longe do gol de Muriel. Tiro de meta.

27' Falta para o Grêmio em seu campo de defesa.

26' DIDA! Capitão colorado cobra fechado e goleiro gremista faz ótima defesa.

26' Falta de Bressan em Damião.

25' Pará tenta para Barcos, mas a bola sai pela linha de fundo.

23' D'alessandro cobra a falta mas Rhodolfo tira.

CARTÃO AMARELO PARA BRESSAN! Errou a bola e acertou Josimar.

20' GOL DO INTER! Resposta imediata. Cruzamento de Willians para Damião, que cabeceia livre e sem chances para Dida.

18' GOL DO GRÊMIO! Barcos cobra a penalidade no canto de Muriel, que não pega.

17' KLEBER É DERRUBADO DENTRO DA ÁREA! PÊNALTI!

CARTÃO AMARELO PARA WILLIANS! Por chegada em Pará.

14' Barcos tenta para Kleber. Muriel intercepta.

13' Inter toca a bola no campo de defesa.

10' Avanço dos donos da casa. Riveros tenta o chute, que vai para fora!

CARTÃO AMARELO PARA ADRIANO! Por falta em D'alessandro.

08' Jorge Henrique chuta de longe do gol de Dida.

07' Alex Telles sofre falta, Elano na bola. Desvio direto para a linha da fundo.

06' Grêmio pressiona nos minutos iniciais.

04' DIDA? Goleiro cobra tiro de meta e erra o chute.

03' Damião passa por Adriano e Bressan intercepta. Escanteio para o Inter. Forlán cobra e zaga afasta.

02' A zaga afasta.

02' Elano na cobrança.

01' Kleber tenta para Barcos, que sofre falta.

00' BOLA ROLANDO NA ARENA! Saída com o time colorado!

16:01 Tudo preparado para começar a partida!

16:00 Equipe do Inter no gramado da Arena. D'alessandro é o capitão.

15:59 A arbitragem também está no gramado.

15:56 Time do Grêmio entra em campo com o tradicional uniforme tricolor. Barcos será o capitão.

15:54 Marcelo Grohe sente o adutor durante o aquecimento e está fora do banco de reservas. No seu lugar, entra Busatto.

15:50 O público é de aproximadamente 30 mil pessoas, no momento.

15:49 Apenas Dida e Marcelo Grohe aqueceram no gramado da Arena, o restante do time se prepara no vestiário.

15:44 Técnico Dunga decidiu não informar oficialmente a escalação até o momento da entrada dos jogadores no campo.

15:43 Jogadores pendurados:

Grêmio: Kleber, Pará, e Werley. Inter: Airton e Juan.

15:41 Supertição! Preparador físico do Internacional, Paulo Paixão, espalha amendoins pelo gramado da Arena.

15:39 Reservas do Inter: Alisson, Índio, Caio, Otavinho, Alex, Jackson, Scocco, Fabrício, Airton, Rafael Moura e Alan Patrick.

15:38 O dono do apito será Fabrício Neves Correa, auxiliado por Marcelo Bertanha Barison e José Eduardo Calza.

15:35 Somente pelo Brasileirão, foram 52 encontros. Confira o histórico:

Grêmio possui 19 vitórias contra 18 do Inter e 15 empates; Inter marcou 47 gols enquanto o Grêmio balançou as redes 44 vezes;

Em 2012, pelo Brasileirão, as equipes se enfrentaram em duas oportunidades. No 1º turno, realizado no Beira-Rio, os gremistas venceram por 1 a 0, gol de Elano. No 2º turno, último jogo válido pelo campeonato nacional e despedida do Estádio Olímpico, o jogo ficou no 0 a 0.

15:33 Jogadores do Internacional estão no gramado para o aquecimento, ao som de vaias da torcida rival.

15:31 Médico do Inter, sobre a ausência do zagueiro Índio, que ficará no banco: "Ele sentiu, não está confortável. Decidimos isso hoje. O grupo está focado, temos confiança no Ronaldo Alves."

15:28 O número de torcedores do lado de fora do estádio ainda é muito grande. Previsão é de que muitos só consigam ingressar na Arena durante a partida.

15:26 Reservas do Grêmio: Grohe, Moises, Wendell, Gabriel, Ramiro, Souza, Guilherme Biteco, Maxi Rodríguez, Yuri Mamute, Paulinho e Lucas Coelho.

INTER ESCALADO! A única novidade é a ausência do zagueiro Índio. Confira o 4-4-2 colorado: Muriel; Ednei, Ronaldo Alves, Juan, Kleber; Willians, Josimar, Jorge Henrique, D'alessandro; Forlán e Damião.

NOVIDADE NA ESCALAÇÃO! O técnico Renato Portaluppi mudou o esquema tático para o confronto. Virá no 3-5-2: Dida; Pará, Werley, Rhodolfo, Bressan, Alex Telles; Adriano, Riveros, Elano; Kleber e Barcos.

15:16 O Inter é o 5º colocado com 18 pontos. O Grêmio está na 7º posição e tem 15 pontos.

15:13 Por muito pouco esse duelo de 104 anos de história não foi prejudicado. No início da semana, a BM havia decretado que o jogo seria com torcida única, ou seja, apenas torcedores gremistas assistiriam a partida, gerando revolta tanto da torcida quanto dos próprios clubes, que se reuniram buscando a revogação dessa decisão, e conseguiram! Por isso, na tarde deste domingo, teremos as duas maiores torcidas gaúchas no estádio.

15:08 Antes do clássico 397, uma cena triste para o futebol. Torcidas organizadas de Grêmio e Inter brigaram dentro da estação do trensurb no município de Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Como consequência, vidraças e lixeiras foram quebradas; alguns torcedores ficaram feridos.

15:04 Os portões da Arena foram abertos às 13h. Os gremistas se dirigiram diretamente ao estádio, ao contrário dos colorados, que se reuniram em pontos de concentração e foram escoltados pela Brigada Militar até o bairro Humaitá.

15:03 A Arena do Grêmio, inaugurada no fim de 2012, recebe o seu primeiro clássico. De acordo com a direção do clube, a previsão é de estádio lotado, pois até ontem, restavam apenas 2 mil ingressos para os donos da casa. Já os bilhetes destinados à torcida colorada (1,5 mil) esgotaram-se em poucas horas.

15:00 Boa tarde caro torcedor! Hoje a VAVEL Brasil transmite o maior duelo do Rio Grande do Sul: o Gre-Nal. Acompanhe esse grande jogo conosco!