Atlético-PR vence o Goiás, conquista a terceira vitória seguida e se afasta do Z-4

Neste domingo (4), o Atlético-PR recebeu o Goiás na Vila Capanema, em Curitiba. Buscando sua primeira vitória como mandante, o Furacão fez bem o dever de casa e venceu o Esmeraldino por 2 a 0, com gols marcados por Dellatorre e Éderson. Com o triunfo, o Atlético fica momentaneamente na sétima posição, com 16 pontos, já longe dos times que estão na área do rebaixamento. Já o Goiás tem segue com 13 pontos, na 13ª colocação.

Na próxima quarta-feira, o rubro-negro receberá o Bahia, dentro de casa. Já o Goiás buscará reabilitação diante do Nautico, no Serra Dourada.

Intenso, Atlético-PR pressiona e abre o placar no primeiro tempo

Após um começo de jogo com poucas chances, o Atlético-PR balançou a rede esmeraldina aos 14 minutos da primeira etapa com Dellatorre, mas foi assinalado o impedimento. No entanto, o atacante rubro-negro parecia estar na mesma linha da defesa. Aos 19, Dellatorre foi novamente acionado no campo de ataque, e, após desviar cruzamento de Paulo Baier, exigiu boa defesa de Renan.

O Atlético continuou pouco melhor no jogo, mas o Goiás foi quem teve uma grande chance. Aos 30 minutos, o meia-atacante Tartá recebeu um bom passe e, de frente com Wéverton, chutou para fora. Na sequência, o Furacão teve mais duas grandes chances. Aos 36, Marcelo recebeu passe de Éverton e tentou encobrir Renan, que fez grande defesa. Na cobrança de escanteio, Paulo Baier levantou, Manoel testou e Renan fez um milagre na Vila Capanema.

Após tanto tentar, o Atlético alcançou o seu gol. Aos 43, Éverton fez o cruzamento e Dellatorre se antecipou a marcação para conferir, 1 a 0 para os mandantes. Antes do final da primeira etapa, Walter cobrou uma falta com violência, mas Weverton fez a defesa.

Furacão tem o controle do jogo, faz mais um gol e garante vitória na Vila Capanema

A segunda metade da partida começou truncada, com poucas chances. Errando muitos passes, o Goiás parecia nervoso e assim o Atlético-PR encontrava facilidade para controlar bem a partida. Aos 15 minutos, Éverton teve a primeira grande chance do segundo tempo, mas acabou desperdiçando-a após ficar cara a cara com Renan.

Se aproveitando muito de contra-ataques em velocidade, os mandantes perderam ótimas chances chances de matar o jogo. Na primeira delas, Éverton e Paulo Baier saíram no dois contra um com Valmir Lucas, porém Éverton buscou a finalização ao invés de servir o seu companheiro. Na sequência, Marcelo estava pronto para finalizar, porém foi travado pelo zagueiro Ernando. Sem eficiência, o Esmeraldino alçava várias bolas na área e não conseguia encontrar um jeito de assustar o goleiro Wéverton.

Perto do final do jogo, o Atlético enfim deixou a sua torcida mais aliviada. Éderson, que havia entrado no lugar de Dellatorre, aproveitou o rebote do goleiro Renan para ampliar o marcador a favor do rubro-negro paranaense e dar números finais a partida.