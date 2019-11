Criciúma - Corinthians, assim acompanhamos

18:03 Agradecemos a companhia de você, torcedor! Em breve a crônica do jogo estará disponível; até a próxima!

18:00 Na próxima rodada, o Timão vai enfrentar o Santos, fora de casa, quarta-feira às 21:50. No mesmo dia, só que mais cedo, às 19:30, o Criciúma recebe o Cruzeiro.

17:56 O Corinthians vence fora de casa e sobe na tbela! No momento, é o sexto colocado no Brasileirão, a quatro pontos do líder Cruzeiro. Já o Criciúma mantém-se com 11 pontos, e está em 16º lugar, a uma posição da zona de rebaixamento.

54' FIM DE JOGO!

52' Daniel Carvalho cobra falta pela direita e Ralf tira a bola, mas o bandeira marca impedimento.

50' SUSPENSO! Emerson recebe cartão amarelo e está fora do clássico contra o Santos, na próxima quarta-feira.

50' Jogo é reiniciado.

48' Juiz solicita ajuda do sistema de som do estádio para pedir que torcida apague os fogos.

44' Jogo é paralisado por conta de fogos atirados no campo pela torcida do Criciúma.

41' PRA FORA! Corinthians troca passes na área catarinense e a bola sobra para Emerson, que chuta para fora.

39' Douglas e Renato Augusto trocam passes perto da área do Criciúma, mas a defesa tira a bola.

37' Última mudança no Corinthians: Guerrero é substituído por Ibson.

35' Daniel Carvalho leva cartão amarelo.

34' Tite faz a segunda alteração no Corinthians: Douglas entra no luigar de Danilo.

33' Fabinho faz boa jogada, mas chuta em cima da zaga corinthiana.

31' Wellington Paulista divide com Cássio por cima, o goleiro solta a bola e Ralf tira de cima da linha

29' Sueliton passa por Fábio Santos e cruza na área corinthiana, mas defesa tira novamente.

27' NA ARQUIBANCADA! Daniel Carvalho faz jogada individual e a bola sobra para Sueliton, que chuta muito alto!

26' Danilo cruza na área para Renato Augusto, que cabeceia para fora.

25' Ouve-se com facilidade a torcida do Corinthians aqui no estádio Heriberto Hulse.

24' Daniel Carvalho cobra falta pela direita, nas mãos de Cássio.

21' Marlon faz cruza bem da esquerda e Gil desvia para a linha de fundo. No escanteio, Cássio pega firme!

20' Corinthians muda: Emerson Sheik entra no lugar de Romarinho.

19' Cartão amarelo para Amaral.

18' Corinthians mantém a marcação avançada, e Criciúma tem dificuldade para armar jogadas.

14' Última mudança no Criciúma: Leandro Brasília sai para a entrada de Fabinho.

13' Lins recebe bola da esquerda, mas Fábio Santos trava e cede escanteio ao Criciúma. Equipe catarinense cobra, mas a defesa corinthiana tira.

11' Wellington Paulista volta ao campo, mancando.

10' Daniel Carvalho faz boa jogada na entrada da área, mas erra o passe e defesa corinthiana tira a bola.

9' Wellington Paulista sai do campo de maca e preocupa médicos do Tigre.

6' GOL MAL ANULADO! Após excelente jogada de Renato Augusto e troca de passes na pequena área, defensor do Criciúma desvia a bola, que sobra para Romarinho marcar. Mas o bandeirinha marca o impedimento, inexistente, e Sandro Meira Ricci anula o gol!

3' IMPEDIDO! Gilson lança a bola para Daniel Carvalho pela esquerda, mas o impedimento é marcado.

2' Corinthians começa o segundo tempo do mesmo jeito que terminou o primeiro: trocando passes e buscando manter o controle da partida.

0' O Criciúma fez sua segunda alteração: Gilson entra no lugar de Ivo.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

17:01 O jogo vai recomeçar!

16:58 Já o Criciúma manteria seus 11 pontos e cairia para o 16º lugar, uma posição acima da zona de rebaixamento

16:55 Se mantiver a vitória, o Corinthians irá para 17 pontos no Brasileirão, podendo chegar até o sexto lugar, a apenas quatro do atual líder, Cruzeiro.

VIDEO: Guerrero cobra pênalti sofrido por Edenilson, faz o segundo do Corinthians e desencanta no Brasileirão!

16:50 A defesa vem fazendo a diferença para o Corinthians nesse Brasileirão: até o momento, a equipe sofreu apenas cinco gols no campeonato: é a melhor!

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Corinthians vence pelo placar parcial de 2x0!

45' Corinthians parece querer manter o controle do jogo, enquanto o Criciúma busca atacar, mas sem muito sucesso. Jogo terá mais um minuto no primeiro tempo.

40' Sueliton cobra escanteio para o Tigre, mas Romarinho tira facilmente da área corinthiana.

38' QUE PERIGO! Romarinho faz fila e passa para Danilo, que manda a bomba de esquerda: bela defesa de Helton Leite! No escanteio, a defesa afasta.

35' Alteração no Criciúma: sai Elton, lesionado, e entra Daniel Carvalho, aquele que jogou no Palmeiras ano passado.

33' POR CIMA! Sueliton cobra falta perigosa para o Criciúma, mas a bola vai por cima.

VIDEO: Confira o golaço de Renato Augusto que abriu o placar no Heriberto Hulse:

30' Fábio Santos finaliza da entrada da grande área, mas o chute sai fraco e o goleiro defende fácil.

30' Nervoso, o Criciúma erra passes no meio-campo e é dominado pelo Corinthians.

26' O peruano marca pela primeira vez no Brasileirão! Agora, 2x0 para o Corinthians!

25' É DE GUERRERO! GOOOL DO CORINTHIANS!!!

25' Guerrero vai cobrar o pênalti!

24' Edenilson invade a área e é derrubado por Elton; o juiz marcou a penalidade sem hesitar! O jogador do Criciúma leva cartão amarelo pela falta.

24' É PÊNALTI!!!

20' Corinthians cobra escantio pela direita, e Gil tenta marcar de cabeça, mas a bola vai por cima.

18' Renato Augusto cobra falta

16' SEM SUSTO! Ivo recebe longo cruzamento e cabeceia dentro da pequena área, mas Cássio pega sem sustos.

12' Corinthians consegue manter o controle do jogo nestes primeiros minutos, e o gol era tudo o que precisava para esfriar de vez os ânimos do time da casa. Domínio alvinegro em Santa Catarina!

10' O craque do Timão carrega a bola até a entrada da área e chuta no ângulo esquerdo de Helton Leite! Mais um golaço do camisa 8 no Corinthians!

10' GOLAÇO! GOL DO CORINTHIANS!!!

9' Novo cruzamento de Renato Augusto; a bola passa pelo goleiro e pára nos pés de Danilo, que alça a bola na área novamente, mas Corinthians não aproveita de novo.

9' Renato Augusto faz boa jogada pela esquerda, cruza na área mas ninguém do Corinthians estava perto para aproveitar; Corinthians tem bom início de partida.

7' PRESSÃO! Lins recebe lançamento na linha de fundo, mas cruza mal; no rebote, a zaga tira do jeito que pode!

6' Após boa troca de passes, Guerrero cruza da direita, mas Matheus Ferraz tira a bola da área.

3' HISTÓRICO! Vale a lembrança: neste domingo, Tite se torna o teceiro técnico que mais vezes dirigiu o Corinthians na história, com 241 jogos!

2' Corinthians tenta acalmar o ímpeto inicial do Criciúma trocando passes no meio-campo.

0' Começa a partida!

15:58 Equipes aguardam o início do jogo.

15:53 O Hino Nacional é executado; o estádio recebe excelente público neste domingo!

15:51 As duas equipes já estão em campo; Corinthians está com o uniforme azul que usou na vitória contra o Bahia, também fora de casa.

15:48 Já o Corinthians vem a campo com Cássio; Edenilson, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf e Guilherme; Romarinho, Danilo e Renato Augusto; Paolo Guerrero

15:45 O time da casa está confirmado! O Criciúma começa a partida com: Helton Leite; Sueliton, Matheus Ferraz, Fábio Ferreira e Marlon; Amaral, Leandro Brasília, Elton e Ivo; Lins e Wellington Paulista

15:40 Na temporada, apesar de ter passado por momentos de instabilidade, o Corinthians tem um bom retrospecto: após 43 jogos, em partidas realizadas pelos Campeonatos Paulista e Brasileiro, Recopa Sul-Americana e Copa Libertadores, foram 20 vitórias, 17 empates, seis derrotas, 61 gols marcados e 28 sofridos.

VIDEO: No último jogo entre os dois times, em 2008, o Corinthians venceu por 2x0 e garantiu o título da Segunda Divisão. Relembre como foi essa partida!

15:27 O Corinthians volta ao estádio onde conquistou o Campeonato Brasileiro da Série B, em 2008, contra o mesmo Criciúma, Na história do confronto, são 14 partidas, com vantagem do Timão: cinco vitórias, sete empates e somente duas derrotas. A equipe paulista marcou 17 gols e sofreu nove.

15:25 Boa tarde! Bem-vindo à transmissão em tempo real de Criciúma x Corinthians, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians busca a segunda vitória consecutiva na competição, enquanto o Criciúma quer vencer para sair da parte de baixo da tabela. O jogo promete!