Sorteio das oitavas-de-final da Copa do Brasil, assim acompanhamos

16:15 - As datas dos jogos serão 21 e 22 de agosto as partidas de ida, e a volta, dias 28 e 29 de agosto.

16:12 - Na outra chave, Fluminense x Goiás no Maracanã, volta no Serra Dourada; Nacional-AM x Vasco no Amazonas, volta em São Januário; Botafogo x Atlético-MG no Rio, volta em Belo Horizonte; e Cruzeiro x Flamengo, ida no Mineirão, volta no Maracanã.

16:10 - Sorteio dos mandos de campo já definido na sede da CBF: Luverdense-MT x Corinthians em Mato Grosso, volta no Pacaembu; Palmeiras x Atlético-PR em São Paulo, volta em Curitiba; Santos x Grêmio em Santos, volta na Arena Grêmio; e Inter x Salgueiro no Rio Grande do Sul, volta em Pernambuco.

13:25 - Às 16h temos o sorteio do primeiro mando de jogo dos confrontos.

FOTO: Veja o chaveamento das oitavas-de-final da Copa do Brasil.

13:12 - A data dos jogos e o mando de cada equipe serão definidas posteriormente, na sede da CBF.

13:10 - Do lado oposto da chave ficou Fluminense x Goiás, Vasco x Nacional, Atlético-MG x Botafogo e Flamengo x Cruzeiro.

13:08 - Portanto, no Bloco 1 - Corinthians x Luverdense, Santos x Grêmio, Internacional x Salgueiro e Palmeiras x Atlético-PR.

13:02 - Depois, Atlético-MG x Botafogo, Corinthians x Luverdense-MT, Internacional x Salgueiro-PE e Vasco x Nacional-AM completaram o sorteio na sede da CBF.

13:01 - Fluminense x Goiás acabou de ser sorteado.

13:00 - Palmeiras x Atlético-PR e Cruzeiro x Flamengo também já definidos.

12:58 - O sorteio já começou e temos já o confronto entre Grêmio x Santos.

12:43 - Podemos ter clássicos estaduais nesta fase da competição. O Santos (Bloco B) pode pegar Corinthians ou Palmeiras (Bloco A), o Botafogo (Bloco B) pode encarar o Fluminense, Vasco ou Flamengo (Bloco A)

12:40 - Reforçando, o sorteio começa às 12h50. Portanto, daqui dez minutos!

12:34 - Os semifinalistas ganham R$ 800 mil. O campeão, R$ 3 milhões, enquanto o vice, R$ 1,8 milhão.

12:32 - Em caso de classificação, os times que forem para as quartas-de-final levam R$ 700 mil.

12:30 - Cada sobrevivente desta fase da Copa do Brasil já tem garantido R$ 500 mil como premiação. Bom negócio para o Luverdense-MT, Salgueiro-PE e para o Nacional-AM, que são clubes com menor poderio financeiro do que as outras.

12:28 - Os maiores vencedores da história da Copa do Brasil estarão no sorteio. Cruzeiro (Bloco B) e Grêmio (Bloco A) já ganharam o torneio por quatro vezes.

12:25 - A cerimônia oficial deve começar às 12h30, e o sorteio, às 12h50.

12:22 - Uma das surpresas do torneio, o Luverdense-MT (da Série C), da cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, eliminou o tradicional Fortaleza (também da Série C) e chega de forma inédita nas oitavas-de-final.

12:07 - A CBF informou que o sorteio começará com atraso. A cerimônia era para ter iniciado ao meio-dia, agora o novo horário será por volta das 12h50 (de Brasília).

12:03 - 80 times iniciaram a Copa do Brasil 2013. O regulamento deste ano foi ampliado, já que jogavam a competição 64 equipes desde então. No total, 86 clubes disputam a edição deste ano (se juntarmos os que estavam na Libertadores). Com isso, há a possibilidade do campeão do ano anterior "defender" o título (Palmeiras), o que não era possível até 2012.

12:01 - O sorteio vai começar daqui a pouco no Rio de Janeiro!

11:52 - O atual campeão da Copa do Brasil é o Palmeiras, que derrotou o Coritiba na final de 2012, vencendo por 2 a 0 o jogo de ida, em Barueri, e empatando em 1 a 1 a partida de volta, no Couto Pereira.

11:47 - Essas duplas formadas dentro dos blocos significa que esses times só podem se enfrentar em uma provável decisão da Copa do Brasil.

11:45 - Bloco B: dupla 1: Santos (9º) e Cruzeiro (10º); dupla 2: Atlético-PR (13º) e Botafogo (14º); dupla 3: Goiás (16º) e Luverdense (52º); dupla 4: Salgueiro (55º) e Nacional (82º).

11:43 - Bloco A: dupla 1: Fluminense (1º) e Corinthians (2º); dupla 2: Vasco (3º) e Grêmio (5º); dupla 3: Inter (6º) e Flamengo (7º); dupla 4: Palmeiras (8º) e Atlético-MG (12º). Entre parênteses, o rankeamento da CBF de cada clube.

11:38 - A fórmula é simples: os times do Bloco A obrigatoriamente enfrentarão equipes do Bloco B, para ter um equilíbrio técnico. Por exemplo, Atlético-MG (campeão da Libertadores) e Fluminense (atual campeão brasileiro) só se enfrentarão em fases superiores, por serem ambos do Bloco A, assim como Corinthians e Grêmio; ou Botafogo e Luverdense, no caso do Bloco B.

11:37 - Santos, Cruzeiro, Atlético-PR, Botafogo, Goiás, Luverdense-MT, Salgueiro-PE e Nacional-AM ficarão no Bloco B, por passarem pelas fases anteriores da Copa do Brasil.

11:34 - Corinthians, Atlético-MG, Fluminense, Palmeiras e Grêmio jogaram a Libertadores 2013 e entram a partir de agora na competição, e se juntam no Bloco A com Vasco (que entrou na disputa no lugar do São Paulo, que defenderá o título da Copa Sulamericana e não jogará a Copa do Brasil este ano), Inter e Flamengo (que entram pelo bom rankeamento da CBF).

11:30 - Bom dia, torcedores da VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora em tempo real todos os confrontos das oitavas-de-final da Copa do Brasil 2013, direto da sede da CBF, no Rio de Janeiro.