Acabou o “treinamento de luxo”, agora é hora de voltar à realidade

Quando iniciou a viagem pela Europa, a equipe encontrava-se desmotivada pela crise em razão de uma seqüência histórica de maus resultados. Com doze partidas sem vitórias, recorde de derrotas consecutivas e mais de 600 minutos sem marcar gols. Com isso, mais do quê enfrentar grandes equipes do futebol mundial, o São Paulo buscava a paz interior, buscava um padrão tático de jogo e acima de tudo, quebrar essa incomoda marca negativa, e conseguiu.

Wellington disputando jogada com Robben pela Audi Cup (Foto: Reprodução / Reuters)

Como um “treinamento de luxo” contra o poderoso Bayern de Munique (ALE) mostrou que Rogério Ceni ainda é um grande goleiro e mesmo em “vias de se aposentar”, como nos lembrou o ex-diretor de futebol Adalberto Baptista, ainda é fundamental para a equipe e nos salvou de um vexame. Contra o Milan (ITA) a equipe, mesclada com vários reservas, mostrou personalidade e ousadia jogando de “igual pra igual” contra a equipe italiana. Em ambas as partida foi derrotado, mas mostrou que mesmo sob extenuante desgaste físico, era possível ter um padrão de jogo.

O jogo da redenção com um título inédito

Na terceira partida em solo europeu, enfrentou o Benfica (POR) e, após um fraco primeiro tempo, conseguiu impor seu ritmo na etapa complementar ganhando dos portugueses, se sagrando campeão da Copa Eusébio. Contudo, o mais importante foi quebrar a marca de 14 partidas sem vitórias e o jejum de vários jogos sem marcar. Sem dúvida essa foi a grande conquista do São Paulo.

Conquista da Eusébio Cup (Divulgação / saopaulofc.net)

Nesta quarta (07) contra o Kashima Antlers (JAP) a equipe jogou uma boa partida e, mostrou que além de se defender, também tem condições de atacar com velocidade. Nos lances capitais da partida destacam-se os gols da equipe japonesa que, contou com os mesmos erros de posicionamento do sistema defensivo, ao qual se inclui a falha de todos os atletas, inclusive Rogério Ceni. No entanto, há muito tempo o time não mostrava poder de reação e competitividade para contornar um resultado adverso e, com muita garra e disposição conseguiu empatar a partida em 2 a 2, mas infelizmente, nos últimos instantes da partida, após um chute desviado, vagarosamente passou pelo contrapé de Rogério que ficou caído olhando-a morrer dentro do gol, o Tricolor perdeu por 3 a 2 para a equipe do, ex-atleta são paulino, Toninho Cerezo que conquistou o título da Copa Suruga.

Atacante Osako marca três gols na final da Suruga Banks (Foto: Divulgação / saopaulofc.net)

Conquista de dois troféus

Mais do que analisar os números do “treinamento de luxo” internacional, onde a equipe perdeu três partidas e venceu uma, sofreu seis gols e marcou quatro, o fundamental é o resgate da auto-estima, a motivação que estava sumida e, principalmente, a vontade de lutar, de brigar até o fim, de combater cada lance como se fosse o último. A equipe trará na bagagem dois troféus, um da Copa Eusébio e o outro do espírito guerreiro despertado em vários atletas.

Espera-se que ao encontrar Clemente Rodriguez e Luis Fabiano que não viajaram mais Rafael Toloi, Paulo Miranda, Fabrício, Jadson e Osvaldo que foram poupados da última partida e retornaram antes ao Brasil, o São Paulo cresça na competição nacional e já na partida deste domingo (11) contra a Portuguesa pelo Campeonato Brasileiro e evolua na tabela de classificação, deixando para trás a zona do rebaixamento, que destoa de toda grandeza do clube.