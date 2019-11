Grêmio - Coritiba, assim acompanhamos

Com esse confronto, a 12º rodada do Brasileirão é encerrada juntamente com a nossa transmissão. Acompanhe a repercussão dessa partida e dos outros jogos em nosso site vavel.com.br e nas redes socias @VAVEL_Brasil e facebook.com/VavelBrasil. Obrigada pela audiência, tenha uma boa noite e até a próxima!

Com essa vitória, o Coxa continua em 3º lugar, com 23 pontos enquanto o time gaúcho estacionou na 9º colocação, com 16 pontos.

Coritiba quebra um tabu de mais de 13 jogos. Desde 1996, não vencia o Grêmio em Porto Alegre.

Chico: "Vitória importante fora de casa, estamos de parabéns. Conseguimos os primeiros três pontos fora dos nossos domínios e vamos descansar para o duelo contra o Vasco."

Bressan: "Não fizemos um bom jogo, faltou atitude. Perdemos pontos dentro de casa e precisamos recuperar no fim de semana, contra o Bahia."

FIM DE JOGO NA ARENA! Grêmio 0x1 Coritiba.

46' Coritiba pede o fim do jogo e se defende como pode.

45' Robinho tenta o giro e cai dentro da área. Jogador pede pênalti mas juiz não dá.

Teremos 3 minutos de acréscimo.

44' Impedimento marcado no ataque gremista.

43' PRESSÃO DO GRÊMIO! Coritiba não consegue trocar passes e abusa dos chutões.

42' Mais um lançamento, que buscava Barcos. Coritiba tira como pode.

41' Maxi Rodríguez tenta cruzar para Kleber. A zaga corta.

40' VANDERLEI! Goleiro salva mais uma. Agora, em cabeceio de Riveros.

39' Mais um escanteio para o Grêmio, que tenta o empate.

39' Pressão! Festival de cruzamentos para a área do Coxa. Vanderlei tira como pode.

37' Falta para o Grêmio.

36' FUROU! Lucas Coelho perde um gol claro, livre. Torcida gremista e o técnico Renato vão a loucura na Arena.

35' Emersom manda pela lateral o avanço de Pará.

SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA Entra: Arthur Sai: Geraldo.

33' Grêmio tenta furar, sem sucesso, o bloqueio do Coxa.

CARTÃO AMARELO PARA PARÁ

31' Avanço fuminante do Coritiba. Deivid avança, livre e chuta rasteiro. A bola passa perto do gol de Dida.

SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Entra: Lucas Coelho Sai: Elano.

30' Maxi Rodríguez faz o lançamento em busca de Barcos, mas a bola saí pela linha de fundo.

29' Gil ganha na dividida mas Willian erra o passe.

Passes errados Grêmio: 36 Coxa: 24

SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Entra: Paulinho Sai: Souza.

24' Grêmio investe no contra-ataque mas erra no passe.

SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA Entra: Sergio Manoel Sai: Licoln.

22' Elano cobra e Souza sobe para cabecear para fora.

22' Barcos cava escanteio.

21' Alex Telles levanta para a área mas a bola vai nas mãos do goleiro adversário.

21' Souza recebe falta na intermediária.

20' Coxa toca a bola em busca do segundo gol.

19' Geraldo recebe e chuta cruzado. Dida fica com a bola.

CARTÃO AMARELO PARA KLEBER! Por simular pênalti.

18' Diogo avança pela lateral, carrega e chuta rasteiro no canto de Dida.

17' Grêmio troca passes no campo do Coritiba. Maxi Rodríguez lança para Kleber que é derrubado dentro da área. Atacante pede pênalti mas juiz apenas concede tiro de meta.

15' Elano lança na área e Vanderlei sai tranquilo para ficar com a bola.

14' Maxi Rodríguez chuta mas a bola explode na zaga. No mesmo lance, Alex Telles sofre falta.

13' Elano manda para a área e Gil corta.

12' Contra-ataque do Coxa é interceptado por Pará.

11' Deivid cobra falta e a bola saí pela linha de fundo.

CARTÃO AMARELO PARA RIVEROS! Por conter o avanço de Deivid.

SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA Entra: Gil Sai: Victor Ferraz.

Victor Ferraz está caído no gramado e será substituído.

SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Entra: Maxi Rodríguez Sai: Adriano.

O uruguaio Maxi Rodríguez vem aí.

7' Vitor Ferraz é derrubado e pede falta. Juiz manda seguir.

6' Pará erra passe que seria para Kleber.

5' Grêmio toca a bola no campo de defesa enquanto o Coritiba avança a sua marcação.

4' Falta de Kleber em Robinho.

4' Outro lance perigoso do Coritiba. Zagueiro Emersom chuta rasteiro e bola passa perto do gol gremista.

DIDA! Goleiro salva o que seria o segundo gol do Coxa. Bressan erra e concede o avanço de Geraldo, que entra e chuta cruzado.

2' Licoln cobra falta e a zaga do Grêmio tira no chutão.

1' Pará cruza buscando Kleber mas a bola vai fraca para a defesa de Vanderlei.

COMEÇA A SEGUNDA ETAPA!

22:03 Ambos os times retornam sem alterações.

FOTO Alex Telles em disputa de bola com o defensor do Coxa. Lateral gremista comandou o único grande lance de perigo para a equipe no primeiro tempo, em cobrança de falta que foi no travessão de Vanderlei.

Com o placar da primeira etapa, o Coxa cola nos líderes, com 23 pontos. Já o Grêmio se distancia do grupo da Libertadores, tendo os mesmos 19 pontos.

Torcida presente na Arena vaia a saída dos jogadores.

Deivid: "Estou feliz pelo retorno e pelo gol. Não podemos abrir o placar e recuar, temos que continuar atacando."

Pará: "Temos que melhorar no segundo tempo. Se continuar desse jeito, seremos goleados no jogo."

45' FIM DE PRIMEIRO TEMPO NA ARENA! Grêmio 0x1 Coritiba.

44' Vanderlei corta.

44' É falta para o Grêmio, Elano na bola.

CARTÃO AMARELO PARA ROBINHO Por entrada dura em Alex Telles.

42' Barcos recebe na área mas não consegue o giro.

41' Coritiba aperta na marcação. Kleber pega a bola e três defensores vão ao seu encontro.

40' Kleber chuta de longe, Vanderlei defende e manda para a lateral.

39' É apenas tiro de meta.

38' Grêmio retoma a bola. Falta no Gladiador.

38' Bressan intercepta a tentativa de contra-ataque do Coritiba. Falta.

37' Riveros avança pela direita e cruza para Kleber. Leandro Almeida corta.

36' Depois de levar o gol, o time gaúcho avança em busca do empate.

35' Troca de passes do Grêmio no campo do Coritiba. Bressan erra o toque e a torcida vaia o time.

33' Licoln cobra e Pará corta.

33' Falta de Alex Telles em Geraldo.

31' Kleber é derrubado e perde a bola. Geraldo avança no contra-ataque e perde para Alex Telles.

31' Vanderlei! Barcos vence a marcação e chuta no canto de Vanderlei. Mesmo fraco, o chute foi perigoso. Quase o empate gremista.

28' NO TRAVESSÃO! Alex Telles cobra a falta e a bola vai no travessão de Vanderlei.

CARTÃO AMARELO PARA CHICO Por falta em Kleber.

27' Falta! Chico derruba Kleber. Vem bola na área do Coxa.

26' Riveros tenta encobrir o goleiro Vanderlei, que faz a sua primeira defesa no jogo.

25' Atacante gremista consegue um lateral.

24' Kleber carrega a bola, é derrubado próximo da área adversária e pede falta. Juiz manda seguir.

24' Chicão avança pela lateral e Souza corta.

23' Robinho faz ótimo lançamento para Deivid, mas o atacante estava em posição de impedimento.

22' Robinho tenta o drible e é derrubado. É lateral.

21' Sequência de cobrança de laterais para o Coxa. A torcida da casa fica impaciente e as primeiras vaias são ouvidas.

20' Coritiba tem boa troca de passes e mais uma vez está no campo dos donos da casa.

18' Tabela entre Deivid e Robinho é interceptada por Bressan, que erra o passe.

17' Riveros manda para Kleber que toca para Pará. Time toca a bola buscando furar a marcação adversária.

16' Elano erra o passe para Kleber.

15' Geraldo é derrubado por Alex Telles. Falta no campo de defesa do time visitante.

14' Grêmio abusa da tabelinha de cabeça entre os jogadores. É lateral.

13' Willian recebe um pisão de Riveros e saí de campo com o auxílio da maca.

12' Coxa erra na troca de passes e o Grêmio tenta armar o contra-ataque. O toque para Barcos sai forte demais e é tiro de meta para Vanderlei cobrar.

GOL DO CORITIBA! Deivid entra sem marcação na área gremista e manda para o fundo das redes!

9' Chico manda errado para Adriano. Mas logo depois, volante é desarmado.

8' Falta de Barcos em Chico.

7' Kleber manda para Alex Telles que avança na lateral e cruza. A zaga corta.

6' Cobrança de Elano para na barreira.

CARTÃO AMARELO PARA DEIVID Por reclamação.

5' Elano faz boa jogada, avança pela lateral, passa pela marcação no meio-campo e é derrubado. Falta.

4' Robinho recebe e invade a área. Rhodolfo corta.

3' Coxa avança pela lateral, cruza e a zaga gremista corta.

2' Barcos avança, mas o bandeirinha marca impedimento.

2' Elano é derrubado e pede a falta. Juiz manda seguir.

1' Coritiba toca a bola no meio-campo.

BOLA ROLANDO!

21:00 Teremos 1 minuto de silêncio em virtude do falecimento de dois conselheiros do clube gaúcho.

Reservas do Coxa: Vaná, Escudero, Luccas Claro, Gil, Sérgio Manoel, Luizinho, Zé Rafael, Arthur e Julio César

Reservas do Grêmio: Busatto, Moises, Saimon, Gabriel, Ramiro, Guilherme Biteco, Maxi Rodríguez, Paulinho e Lucas Coelho.

20:57 O público é pequeno na Arena.

20:56 Grêmio entra em campo. Na ausência de Zé Roberto, Barcos será o capitão.

20:54 Coritiba já está no gramado.

20:51 Histórico de confrontos pelo Campeonato Brasileiro:

Os times se enfrentaram em 39 oportunidades. Sendo 21 vitórias do Grêmio contra 10 do Coxa e 8 empates.

Em 2012, no primeiro turno o Coritiba venceu, em seus domínios, por 2 a 1. No segundo turno, no Estádio Olímpico, a partida ficou no 0 a 0.

TABU Os mandantes não perdem em casa para o adversário de hoje desde 1996.

20:48 CORITIBA ESCALADO Vanderlei; Leandro Almeida, Emerson e Chico; Victor Ferraz, Willian, Robinho, Lincoln e Diogo; Geraldo e Deivid.

20:47 GRÊMIO ESCALADO Dida; Pará, Rhodolfo, Bressan e Alex Telles; Adriano, Riveros, Souza e Elano; Kleber e Barcos.

20:45 Jogadores pendurados:

Grêmio: Bressan, Pará, Kleber e Barcos. Coritiba: Lincoln e Robinho.

20:44 Grêmio é o nono colocado, com 16 pontos. O Coritiba é o terceiro, com 20 pontos.

20:42 As novidades no time do Coxa serão o atacante Geraldo e o volante Gil. Em decorrência dos importantes desfalques, um esquema com três zagueiros não foi descartado pelo comandante Marquinhos. A esperança da torcida está depositada em Vanderlei. Um dos destaques da campanha da equipe na competição, é goleiro que realizou as defesas mais difíceis no campeonato. Deivid está de volta.

20:39 O último treino dos donos da casa foi aberto e descontraído. Na terça, o técnico Renato testou a equipe com três formações diferentes. Já na quarta-feira, os atletas aprimoraram a bola parada, treinaram cruzamentos, cobranças de escanteio e pênaltis.

20:33 Todos os treinamentos realizados durante a semana em preparação para o confronto contra o Grêmio foram fechados no Couto Pereira à imprensa. No último treino, na manhã de quarta-feira, o acesso foi concedido nos minutos finais da atividade quando os jogadores disputavam o tradicional rachão. O que se sabe é que o Coxa trabalhou muito a bola parada e jogadas ensaiadas.

20:25 O Tricolor gaúcho não contará com o futebol de Zé Roberto, lesionado, Vargas (suspenso), e Werley- expulso no último Gre-Nal.

20:23 O time do técnico Marquinhos veio a Porto Alegre sem o seu principal jogador, Alex. O meia sequer treinou durante a semana devido a uma entorse no tornozelo. Os outros desfalques são Bill, Keirrison e Botinelli.

20:20 Boa noite torcedor! Hoje a VAVEL Brasil transmite o confronto entre Grêmio e Coritiba, realizado em Porto Alegre. A partida é válida pela 12º rodada do Brasileirão.