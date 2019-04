Sobis ressalta capacidade do Flu para vencer o clássico contra o Flamengo

Fluminense e Flamengo se enfrentam no próximo domingo (11), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão. O clássico marcará o primeiro confronto entre os dois clubes após a reabertura do Maior do Mundo, como é conhecido o Maraca. Rafael Sobis, atacante do Flu, acredita que o Tricolor tenha um bom desempenho e vença o clássico.

"Estamos readquirindo nossa confiança. Sabemos que poderíamos ter conquistado a vitória nos últimos jogos, mas pecamos no detalhe. O clássico é importante, praticamente um confronto direto. Vou continuar me doando ao máximo como nos últimos confrontos. Sabemos da nossa capacidade e ela tem que prevalecer no domingo", afirmou Sobis, ressaltando a importância de superar o rival.

Sobis ainda lembrou que Fluminense ainda não venceu nenhum clássico neste ano e este fator torna a partida mais importante para o time.

"Ainda não vencemos um clássico esse ano, o que torna esse jogo mais importante. Temos que nos concentrar e conversar bastante, pois não há muito tempo para treinar, devido à sequencia de jogos. Vamos voltar a ser aquele Fluminense que todo mundo está acostumado a ver", completou.

O atacante saiu bastante cansado após o empate com o Vitória, mas tranquilizou a massa tricolor e garantiu que estará em perfeitas condições para o Fla-Flu.