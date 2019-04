Com Guerrero ausente, Pato deve ter novas oportunidades

Alexandre Pato ganhará mais duas oportunidades de mostrar o seu talento com a camisa do Corinthians na próxima semana. O seu “rival” na disputa pela posição de centroavante da equipe, Paolo Guerrero, foi convocado pelo técnico Sérgio Markarián e defenderá a seleção peruana em amistoso contra a Coréia do Sul, na próxima quarta-feira (14). Devido ao seu compromisso com a pátria, o camisa 9 perderá as partidas contra o Vitória, no Pacaembu, no domingo (11), e diante do Fluminense, no mesmo dia do amistoso, no Maracanã. Com isso, o camisa 7 deverá ganhar chances entre os titulares nas duas rodadas.

Mesmo ainda não tendo rendido o esperado por grande parte da Fiel Torcida, Pato mantém a confiança da comissão técnica e da diretoria do clube do Parque São Jorge. A principal crítica ao atacante tem sido a falta de competitividade do atleta, algo que não convence o técnico Tite. “O Pato é competitivo. Ele tem feito gols e já jogou mais do que em toda a última temporada italiana”defendeu.

De acordo com o gerente de futebol Edu Gaspar, a demora para Alexandre Pato conquistar sua vaga entre os titulares do Alvinegro se justifica pela falta de adaptação, visto que o atleta passou os últimos seis anos vivendo no Velho Continente. “É normal que exista uma adaptação ao futebol brasileiro. A gente já esperava que isso seria de seis a sete meses, como está acontecendo. Agora é dar sequência nas oportunidades que ele tiver”, declarou.



Fiel Torcida espera que Pato repita a atuação contra o Bahia, quando marcou dois gols (Foto: Divulgação)

O discurso do comandante Tite também segue a mesma linha da cúpula alvinegra, sem dar muita importância para as eventuais lesões do craque corinthiano. “Podemos apressar algumas etapas na vida, mas não pular. É o processo natural de evolução. Isso é assim até com a própria equipe”, comparou.

Caso Guerrero se apresente para o técnico Sérgio Marakarián antes da rodada do final de semana, Alexandre Pato deverá participar dos noventa minutos contra o Vitória no Pacaembu. Como o amistoso contra a Coréia do Sul é na mesma data que a partida contra o Fluminense, o camisa 7 só não será titular no Maracanã caso sofra alguma lesão.

Para a partida contra os baianos, Tite terá a volta de Emerson Sheik, suspenso do clássico contra o Santos, mas tem a preocupação de Renato Augusto, que necessitou se manter no gramado no sacrifício até o apito final na última quarta-feira e se transformou em dúvida para o final de semana.