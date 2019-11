Rafael Sobis completará 100 jogos pelo Fluminense no Fla-Flu

No domingo (11), Flamengo e Fluminense se enfrentam pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h. O clássico será marcado por ser o primeiro confronto dos clubes após a reabertura do Maracanã, e também por ser Dia dos Pais. Porém, para um jogador do Flu, a partida terá um gostinho a mais: Rafael Sobis, atacante tricolor, completará 100 jogos com a camisa do clube das Laranjeiras.

Feliz com a marca atingida, o jogador contou que espera continuar muitos anos nas Laranjeiras e de preferência ganhando títulos e mais títulos pelo clube.

"É uma união de tudo neste domingo. Dia dos País, Maracanã, Fla-Flu e os meus 100 jogos. Estou muito feliz e espero que venha uma vitória, porque não existe uma comemoração sem conseguir ajudar meus companheiros a vencer" , disse Rafael Sobis.

Sobis estreou pelo Flu na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, em julho de 2011, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Uma semana depois, marcou pela primeira vez com a camisa tricolor na goleada por 4 a 0 em cima do Ceará, no Engenhão.

O jogador fez 29 gols pelo time e participou das campanhas vitoriosas do Campeonato Brasileiro e do Estadual, de 2012. Com Rafael Sobis em campo, o Fluminense teve 60,6% de aproveitamento. Foram 54 vitórias, 18 empates e 27 derrotas.

Confira o vídeo preparado em homenagem aos 100 jogos de Rafael Sobis: