Após déjà vu, Lauro se emociona: "Não estou acreditando, fiz isso há 10 anos"

49 minutos do segundo tempo e no placar, Flamengo 1 x 0 Portuguesa. A Lusa consegue escanteio e o goleiro Lauro, para tentar ajudar, vai à área tentar cabecear. No cruzamento de Souza, o arqueiro lusitano divide com o zagueiro e cabeceia a bola no chão, vence Felipe, ela bate em Léo Moura em cima da linha e entra. O time paulista empatava heroicamente a partida, com um gol de goleiro. O fato se repetiu 10 anos e 4 dias depois.

"Não estou acreditando, fiz isso há 10 anos", comentou Lauro, visivelmente emocionado na saída dos gramados do Mané Garrincha. Em 2003, o goleiro também empatou um jogo de cabeça: foi em Ponte Preta 1 x 1 Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, defendendo a Macaca, aos 52 minutos da etapa final.

"Durante a semana comentei com Wlamir (Machado, preparador de goleiros da Portuguesa) que 10 anos atrás, pela Ponte Preta, também na véspera do Dia dos Pais, havia feito um gol de cabeça no Flamengo. Nas mesmas circunstâncias, nos minutos finais, e empatamos em 1 a 1. Os caras do Flamengo não gostam muito de mim", brincou Lauro, que era dirigido por Abel Braga na Ponte, na época.

Sobre o gol de 2013, o goleiro da Lusa explicou o ocorrido. "Tomei a decisão de ir para a área. Enquanto corria, pensava nas palavras do Dadá: "queixo no ombro e bola para o chão". Assim, o Felipe não conseguiria pegar. Mentalizei onde a bola iria, conheço o Souza, sabia que ele jogaria a bola quase na marca do pênalti", previu.

Lauro reconhece que seu momento não é dos melhores. Sem espaço no Inter, foi emprestado ao clube paulista até o fim do ano e vinha contestado por alguns torcedores lusitanos devido às falhas. O gol de Lauro deu o nono ponto da Portuguesa no Brasileirão, mas deixou a equipe ainda na penúltima colocação. Agora, o próximo desafio é o São Paulo, domingo (11), no Canindé.