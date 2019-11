No reencontro com Montillo, Cruzeiro busca manter liderança do Brasileirão

Após vencer Coritiba e Criciúma, o Cruzeiro entra em campo neste domingo (11) para enfrentar o Santos e retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 16h, no Mineirão. E se a equipe de Marcelo Oliveira mantar o retrospecto no estádio, é vitória certa para os mineiros. Até aqui, são 13 vitórias em 13 jogos no Gigante da Pampulha.

Na abertura da rodada, o Botafogo empatou com o Goiás, por 1 a 1 e assumiu a liderança provisória da competição. A equipe de Seedorf agora tem 25 pontos, apenas um a mais que a Raposa, que pode assumir o primeiro lugar até com um empate, já que possui um saldo de gols maior que os cariocas.

A partida deste domingo também será marcada pelo reencontro de Montillo com a torcida cruzeirense. Em janeiro, o meia foi negociado com o Peixe, e sua saída não foi bem recebida pelos torcedores da Raposa. Em entrevista, o argentino disse que não pretende comemorar, caso marque um gol. “Se eu fizer gol, não vou comemorar. Respeito o time. E se marcar contra o Santos no futuro, também não vou comemorar. Sou um cara que respeito os clubes por onde passei. Caso aconteça (contra o Cruzeiro), vou ficar feliz, mas não vou comemorar por respeito”, disse Montillo.

O camisa 10 santista terá atenção especial do Cruzeiro. Para Marcelo Oliveira, o time paulista já demonstrou evolução após ser goleado pelo Barcelona, em amistoso na Espanha. “O Santos já foi muito diferente contra o Corinthians (em empate por 1 a 1, na quarta-feira), jogou muito bem. É um clube que tem tradição, tem camisa, tem um time muito bom. Temos que fazer deste jogo o mais importante e decisivo, porque pretendemos ficar ali nas primeiras colocações “, analisou o treinador cruzeirense.

Para o duelo, o Cruzeiro conta com o retorno do volante Nilton, que foi poupado da partida diante do Criciúma. Entretanto, a equipe terá o desfalque de seu principal armador, Everton Ribeiro, que está suspenso. Na briga pela vaga, estão Martinuccio, Willian e Lucca. Marcelo Oliveira ainda não anunciou o substituto. No banco de reservas, o Cruzeiro contará com o retorno de meia Élber, que está há dois meses sem jogar.