Cavalieri não treina e vira dúvida para o clássico com o Flamengo

Na última sexta-feira (9) o goleiro Diego Cavalieri deixou o treinamento sentindo um desconforto no pé direito, que não era problema para o clássico com o Flamengo, no domingo (11). No entanto, neste sábado (11), o arqueiro não apareceu em campo para o treinamento, e vira dúvida para enfrentar o Rubro-Negro.

Segundo os médicos do Tricolor, Diego é dúvida para a partida, mas se concentrará com todo o time e seguirá em um tratamento intensivo até a hora do clássico, só assim saberá se enfrentará ou não o rival Flamengo. Dessa forma, o garoto Kléver está de sobreaviso e pode estrear pelos profissionais.

O clássico contra o Flamengo acontece no domingo (11) às 16h (de Brasília), no Estádio do Maracanã.