Grêmio busca reação no campeonato diante do Bahia

O Grêmio realizou na manhã de sábado (10), o último treinamento no CT do Vitória antes de enfrentar o Bahia, no domingo (11). Mesmo com desfalques importantes, o time gaúcho vai em busca dos três pontos na casa do adversário, para amenizar a derrota que sofreu no meio da semana para o Coritiba.

No Estádio do Barradão, o trabalho consistiu em cruzamentos, cobranças de pênalti e finalizações, tendo por fim o tradicional recreativo.

Baixas na equipe e mudança de esquema

Kleber e Pará receberam o terceiro cartão amarelo na última rodada e estão suspensos, Vargas e Zé Roberto estão lesionados e Elano preocupa. O meia foi preservado no último treino por estar com desgaste físico e passará por uma reavaliação minutos antes do jogo. Caso não atue, Maxi Rodríguez ou Guilherme Biteco serão os substitutos. Moisés será a novidade na lateral-direita enquanto o jovem Paulinho formará a dupla de ataque com Barcos. Expulso no Gre-Nal, Werley cumpriu suspensão diante do Coritiba e está de volta à zaga.

Em decorrência dos desfalques, são grandes as chances do técnico Renato Portaluppi retornar ao esquema 3-5-2, tendo: Dida; Bressan, Rhodolfo e Werley; Moisés, Adriano, Riveros, Maxi Rodríguez (Guilherme Biteco) e Alex Telles; Barcos e Paulinho.

A escalação só será divulgada minutos antes da bola rolar.

Histórico de confrontos

Os donos da casa levam ampla vantagem no duelo com os gaúchos quando as partidas são na Fonte Nova. Ao total, foram 16 encontros em solos baianos pelo Campeonato Brasileiro:

Tendo 8 vitórias para o Bahia, 3 para o Grêmio e 5 empates; os baianos marcaram 24 gols enquanto os visitantes balançaram as redes 15 vezes.

Desde que retornou à Série A em 2011, o Bahia não venceu o Grêmio pelo Brasileirão.

No primeiro turno de 2012 a vitória foi gremista, por 3 a 1. Já no returno, as equipes ficaram no 1 a 1.

Ambas as equipes buscam os três pontos para reagir no campeonato. Enquanto o time de Renato perdeu em casa para o Coritiba por 1 a 0, a equipe baiana levou a pior fora de casa para o Atlético-PR, pelo mesmo placar.

O Grêmio está na nona colocação com 16 pontos e o Bahia ocupa a sétima posição com 19 pontos.

Ficha técnica

Bahia: Marcelo Lomba; Neto, Rafael Donato, Titi e Raul; Fahel, Rafael Miranda e Hélder; Marquinhos, Wallyson e Fernandão.

Grêmio: Dida; Bressan, Rhodolfo e Werley; Moisés, Adriano, Riveros, Maxi Rodríguez (Guilherme Biteco) e Alex Telles; Barcos e Paulinho.

Data e hora: 11/08/13 domingo, às 18h30m.

Local: Arena Fonte Nova.

Arbitragem: Wagner Reway (MT), auxiliado por Lorival Candido das Flores (RN) e Flavio Gomes Barroca (RN).

Incidências: Partida válida pela 13º rodada do Brasileirão.