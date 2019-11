Clube mais antigo em atividade de São Paulo, Ponte Preta comemora 113 anos

A Associação Atlética Ponte Preta comemora neste domingo (11) seus 113 anos de existência, tornando-se assim o primeiro clube de futebol mais antigo ainda em atividade do estado de São Paulo e o segundo do país, ficando apenas atrás do Sport Club Rio Grande, fundado em 17 de julho do mesmo ano.

O time foi fundado por estudantes do Colégio Culto à Ciência que iam praticar o esporte no bairro da Ponte Preta, o nome deu-se não apenas ao bairro, mas também em menção a uma velha ponte ferroviária de cor preta, hoje totalmente vandalizada, que ligava Campinas a Jundiaí.

(Fotos: Reproduções)

Pelo clube passaram diversos jogadores consagrados no passado e no presente. Dentre eles, o meia Dicá, que até hoje é considerado o melhor jogador da Ponte Preta de todos os tempos. Washington, o "Coração Valente", também teve passagem de grande destaque no time paulista, sendo artilheiro do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, em 2001, levando também a Macaca à semifinal da competição. O atacante Luis Fabiano (foto), hoje no São Paulo, e o meia Elias, ex-Corinthians e atualmente no Flamengo, também tiveram suas carreiras iniciadas no clube.

Infelizmente, mesmo tendo grandes destaques dentro e fora de campo, o time alvinegro nunca sequer foi campeão de alguma competição, apenas nos últimos anos em que se consagrou campeã paulista do interior. A Ponte ficou no quase por cinco vezes no Campeonato Paulista, chegou ao terceiro lugar do Campeonato Brasileiro em 1981 e chegou a uma semifinal da Copa do Brasil em 2001, sendo eliminada, então, pelo Corinthians.

Mesmo assim, a Ponte Preta é motivo de orgulho a seus torcedores, que semana após semana lotam o Majestoso para apoiar o time. A equipe da VAVEL Brasil parabeniza a equipe campineira pelos seus 113 anos!