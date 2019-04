Fla-Flu bate recorde nas bilheterias do Fluminense

Na derrota para o Flamengo por 3 a 2 no último domingo (11), o Fluminense conseguiu faturar com o a renda proveniente da venda de ingressos. O Flu registrou a maior receita de bilheteria no ano, com R$ 1.793.425,00, para um público de 29.538 pagantes e 38.715 presentes. Deste montante o clube receberá pelo menos R$ 986.383,75, o restante será destinado as penhoras e ao consórcio.

Além da renda dos ingressos, o Maracanã também tem sido fundamental para conseguir novos sócios. Desde que acertou a utilização do estádio, o clube conseguiu mais de 1.300 novos associados. No primeiro semestre, o Tricolor tinha como mensalidade deles cerca de R$ 1 milhão, e agora já passa de R$ 7 milhões com o quadro de sócios.

O Fluminense terá nova chance de arrecadar com os ingressos na próxima quarta-feira (14), quando enfrenta o Corinthians, no no mesmo estádio. Porém, a perspectiva é de público menor.