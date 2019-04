Diretoria do São Paulo estuda reduzir preço do ingresso para chamar torcida

O São Paulo não vive bom momento e diretoria segue sendo pressionada, assim como jogadores e treinador. A situação começa a incomodar a torcida, que fica impaciente e desaminada, e por isso o marketing do clube resolveu "juntar os cacos" e buscar a união de todos setores do time, contando com o apoio da torcida para os próximos jogos.

"Eu nunca tinha visto o São Paulo em uma situação parecida. Mas vamos superar esse momento com muito trabalho e persistência. Para isso, é fundamental fazer tudo o que se possa para que o torcedor seja o nosso 12º jogador. É nessas horas que os verdadeiros são-paulinos aparecem, e precisamos deles. Reduzir os ingressos é algo para se pensar", afirmou o vice-presidente de marketing do São Paulo, Júlio Casares.



Atualmente os preços dos ingressos no Morumbi para torcedores comuns está entre R$ 30 (Arquibancada Laranja) e R$ 120 (Cadeira Infinite), já para sócios-torcedores do clube o valor é de R$ 10 (Arquibancada Amarela) e R$ 45 (setor térreo).



Questionado sobre o inicio de campeonato e comparação com incio de rivais que acabaram rebaixados, o provável candidato a presidente do clube ignorou qualquer semelhança. "O campeonato está numa fase que não da pra fazer essa avaliação. Você tem um terço do campeonato desenvolvido. Mas temos que nos preocupar muito, pois é um momento desconfortável. Devemos fazer de cada jogo uma decisão e lutar", disse o cartola.



Chamado por uma parte da torcida e membros da oposição como "pitbull" do presidente Juvenal Juvêncio, Júlio Casares evitou polemizar o tema, preferiu comentar sobre a atual situação do clube paulista e mostrou a confiança que a cúpula tricolor tem sobre o trabalho de Paulo Autuori.



"Nós temos de olhar para a frente e superar esse momento ruim, continuar treinando e trabalhando. Quem viu o jogo contra a Portuguesa, percebeu que o São Paulo buscou o resultado o tempo inteiro. O técnico Paulo Autuori e a comissão técnica são muito competentes. Eles têm o respaldo do clube, independentemente do resultado negativo", finalizou o dirigente.