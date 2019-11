Brasil encara Suíça em primeiro jogo após título da Copa das Confederações

A seleção brasileira fará seu primeiro desafio após a conquista da Copa das Confederações, em junho. Nesta quarta-feira (14), o Brasil enfrenta a Suíça, em amistoso na Basileia (SUI), às 15h45. O técnico Luiz Felipe Scolari não deve fazer mudanças na formação da equipe que derrotou a Espanha. O único problema é David Luiz, que virou dúvida devido a uma lesão no joelho, e Dante poderá ser a novidade.

"Tem um problema de recuperação. Era melhor não treinar hoje (terça-feira), para ver se tem condições de jogar amanhã (quarta-feira)", afirmou em coletiva Felipão.

Felipão, ao lado de Carlos Alberto Parreira, ajustam últimos detalhes da seleção brasileira (Foto: Divulgação/CBF)

O comandante tupiniquim fez um treino reduzido para testar jogadas de ataque com os defensores titulares, enquanto os outros jogadores aprimoraram cruzamentos e finalizações. Logo depois, as funções dos atletas se inverteram e os reservas passaram a fazer as atividades respectivas propostas pelo treinador. Entre todos esses, somente Dante quem esteve com os titulares e com os reservas.

A escalação provável da seleção para esta quarta deve ser Julio César; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz (Dante) e Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar; Hulk, Neymar e Fred.

Para Felipão, quem não estiver jogando em seus clubes terá mais dificuldade para ser convocado

O técnico Luiz Felipe Scolari se mostrou bastante preocupado com a atual situação de dois jogadores do elenco da seleção: Luiz Gustavo e Julio César. Ambos não estão jogando por suas respectivas equipes (Bayern de Munique e Queens Park Rangers) e, consequentemente, têm maiores chances de ficarem fora da convocação, por não serem titulares.

"Os atletas têm de trilhar um caminho no qual eu, observando, possa ter confiança de colocá-los. Quem não jogar vai ter mais dificuldades", disse Felipão sobre os dois. O treinador também explicou sobre a situação individualmente de cada um.

"O Julio preocupa. Ele sabe que preocupa. Ele já sabe disso. Não será ninguém diferente de mim que vai dizer a ele o que já foi dito. Se possível, segunda, terceira, décima divisão... Se possível, jogue. Em 2001, o Dida estava no Milan e não jogava. E depois de uma boa conversa foi solicitado que ele fosse emprestado. Ele foi para o Corinthians e depois foi para a Copa. Se os clubes que têm o passe dos jogadores querem colocá-los em evidência, então façam alguma coisa para que eu possa observar. Segunda divisão, terceira ou décima, para mim não vai fazer a diferença", falou sobre Julio Cesar, que ainda não acertou com nenhum clube e não deve ser aproveitado no QPR (ING).

Julio César teve propostas da Itália, mas nenhuma se concretizou e, com isso, ele permanece no QPR (Foto: Reprodução/Mowa Press)

"Eles pedem a minha opinião, perguntam o que eu acho da transferência e coloco meu pensamento, mas deixo sempre minha condição ao clube e ao atleta. Eu gostaria que o atleta jogasse, mas no clube tem o treinador. Se possível, vá para um clube em que tenha mais espaço. Agora, provavelmente, eu terei mais um problema, que vai ser o Luiz Gustavo", declarou o treinador sobre Luiz Gustavo, que não está nos planos do técnico Pep Guardiola no Bayern de Munique. O volante tem uma proposta do Napoli (ITA) e o time alemão deve analisar o negócio.