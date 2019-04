Técnico do Cruzeiro confirma mudança no time que enfrenta o Grêmio

O Cruzeiro visita o Grêmio, nesta quarta-feira (13) e terá mudanças para a partida. Everton Ribeiro volta de suspensão e retoma a vaga ocupada por Matinuccio no empate diante do Santos, na última rodada. A outra alteração, será por necessidade, já que Marcelo Oliveira observou que Mayke sentiu o desgaste pela grande sequência de jogos. No entanto, será o único.

"Os jogadores não treinarem, como hoje, vai ser uma situação normal. Ontem foi reapresentação pós-jogo; hoje já é véspera. O tempo de recuperação se dá mais com descanso e alimentação. Para este jogo contra o Grêmio, vamos deixar o Mayke em BH. Vai jogar o Ceará. Essa é a modificação para este jogo" disse o treinador.

Há dois meses sem atuar como titular, Ceará declarou se sentir incomodado com a reserva e quer aproveitar a oportunidade para quem sabe retomar a posição. “Disputa de posições é natural no futebol. Ser titular ou reserva isso é relativo, o treinador que decide. Quanto à titularidade, a gente tem que se adaptar ao momento, mas não se conformar com ele. No dia a dia, no treinamento, procuro sempre trabalhar forte e esperar a oportunidade aparecer”, comenta.

Na última vez que o lateral esteve em campo com a camisa da Raposa foi no dia 28 de julho. Na ocasião, o Cruzeiro goleou o rival Atlético-MG por 4 a 1 e logo no início da partida, Mayke sentiu e foi substituído. Como titular, Ceará não joga desde a intertemporada nos Estados Unidos.

“Não é um jogo que decide quem é titular ou reserva. É um todo. Já mostrei minha capacidade no Cruzeiro e não será um jogo que mostrará se sou ou não capaz. A contusão veio, coisa que a gente não espera. Depois me deparei com a reserva. Tenho que me adaptar ao momento, mas, como eu disse, não me conformo com ele. Sigo preparando minha cabeça para voltar ao time titular. Quando tiver a chance, corresponder”, completou.