Roger Carvalho, zagueiro do Bologna, pode ser contratado pelo São Paulo

O empresário Eduardo Uram agencia vários atletas do São Paulo, são eles:Aloísio, Maicon, Carleto, Edson Silva, Juan, Cortez (emprestado ao Benfica-POR) e João Filipe (emprestado ao Náutico). E diante da falta de zagueiros no elenco, ele poderá proporcionar mais contratações para o setor. Roger Carvalho, de 26 anos e jogador do Bologna (ITA), pode acertar com o clube mesmo com a janela de transferências internacionais fechada, já que tem vínculo junto ao Tombense-MG. Em 2011, o São Paulo tentou contratá-lo junto ao Figueirense, onde jogava com Édson Silva, mas o atleta recebeu melhor proposta do futebol italiano.

“O São Paulo sempre teve interesse no Roger Carvalho em todas as últimas janelas de transferências, mas não tem nada para agora. A janela para a Europa ainda está aberta, então não temos muita pressa para resolver a situação dele. Estamos vendo a situação dele de renovação com o Bologna ou uma outra negociação dentro da Itália. Também há outros interessados no Brasil”, declarou o empresário.

Zagueiro do Botafogo também é alvo do Tricolor

Antonio Carlos ainda no Botafogo (Foto: Reprodução / Rafael Moraes)

Outro que interessa é o zagueiro Antônio Carlos, atualmente no Botafogo. No início de agosto, solicitou ao clube carioca que não fosse mais utilizado já que tinha seis partidas pelo Campeonato Brasileiro e, caso jogasse a sétima, não poderia ser negociado com nenhuma equipe da Série A, por isso está treinando normalmente com a equipe, mas aguarda sua transferência.

“É um jogador que tem três opções no Brasil e a curto prazo nós vamos definir”, avisou Eduardo Uram.

Antônio Carlos está em plenas condições de chegar e, de acordo com as opções de Paulo Autuori, jogar o mais rápido possível. Já Roger Carvalho ainda se recupera de uma cirurgia feita na coxa direita no mês de maio e precisaria concluir sua recuperação no Reffis do Tricolor, sem previsão para início dos trabalhos com bola.

Atualmente o setor mais defasado do São Paulo é a zaga. Edson Silva e Paulo Miranda se recuperam de lesão. Rhodolfo foi emprestado ao Grêmio e Lúcio, que chegou para ser o “xerifão” da defesa, foi afastado por indisciplina sob o comando de Paulo Autuori. Na última partida, por falta de opções, Rodrigo Caio, volante de ofício, foi improvisado ao lado de Rafael Toloi. Existem ainda Lucas Silva e Diego que recentemente foram promovidos da base, mas tiveram poucas oportunidades.