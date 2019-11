Sem ritmo, Brasil joga mal, Daniel Alves marca contra e seleção perde da Suíça

Longe de apresentar o futebol que deu o título da Copa das Confederações em junho, o Brasil enfrentou a Suíça em amistoso nesta quarta-feira (14) no St. Jakob Stadium, na Basileia (SUI), e foi derrotado por 1 a 0, com gol contra de Daniel Alves. Houve um pênalti não marcado em cima de Neymar no primeiro tempo, mas não serviu de desculpa para esconder a má atuação da seleção brasileira.

Do lado suíço, a boa marcação (característica de partida) foi o principal fator que ajudou o time de Ottmar Hitzfeld a sair do jogo com a vitória. A equipe, nas Eliminatórias Europeias, só levou um gol em seis partidas (sendo a melhor da competição até o momento), e saiu da Copa do Mundo de 2010 sem levar um tento sequer, sendo eliminada apenas nas cobranças de penalidades máximas, o que comprova a força defensiva da Suíça.

Em prosseguimento da preparação para a Copa de 2014, o Brasil enfrenta agora a Austrália, dia 7 de setembro (feriado nacional), em Brasília, no Estádio Mané Garrincha. Os australianos já garantiram vaga no Mundial do ano que vem.

Confira como foi o tempo real entre Suíça 1 x 0 Brasil

Primeiro tempo fraco e sem grandes oportunidades

A seleção brasileira entrou em campo com Jefferson e Dante, nos lugares de Julio César e David Luiz, respetivamente. O goleiro estava sem ritmo, por não estar atuando no QPR (ING), e o zagueiro não se recuperou de pequena lesão no joelho e foi poupado por Luiz Felipe Scolari.

A primeira oportunidade veio aos três minutos com Hulk, que chutou perto de Benaglio. Com espaço para jogar no início, Neymar fez Senderos ficar "pendurado" logo aos 11 minutos, em falta. Logo depois, Oscar recebeu de costas para o gol, girou e arriscou da entrada da área, mas com pouca eficiência. Aos 16, novamente Hulk finalizou após passe de primeira de Neymar, mas Benaglio saiu bem do gol e salvou com o pé.

Marcado por Senderos, Neymar teve atuação apagada nesta quarta-feira diante dos suíços (Foto: Reprodução/Getty Images)

Aos 19 foi a vez da Suíça ameaçar. Shaqiri mandou de fora da área e Jefferson foi no canto esquerdo defender, em dois tempos. Xhaka, aos 27, fez também o goleiro brasileiro trabalhar, mas dessa vez quase o arqueiro "engoliu um frango", mas se recuperou a tempo. Quatro minutos mais tarde, vindo de trás, Rodríguez aproveitou bate-rebate na área e mandou para o gol, mas a bola subiu.

A forte marcação suíça aparecia e o Brasil já tinha dificuldades para penetrar. O caminho foi bela bola parada, e assim quase fez 1 a 0. Neymar lançou e Paulinho, de cebaçe, mandou no travessão. Aos 40 minutos, Neymar foi claramente agarrado dentro da área e reclamou pênalti, mas a arbitragem mandou seguir normalmente o jogo. "Quando os árbitros apitam o jogo do Neymar, vêem os lances com os outros olhos. Foi pênalti claro", reclamou Marcelo na saída do gramado.

Houve tempo ainda de Jefferson e Benaglio fazerem uma defesa difícil cada um, antes do término da primeira etapa.

Em lance infeliz, Daniel Alves dá vitória aos suíços

Com a mesma formação do tempo anterior, a seleção brasileira voltou desligada e logo levou gol. Aos dois minutos, Seferovic recebeu na direita, cruzou e Daniel Alves tentou afastar de cabeça, colocando no ângulo de Jefferson: 1 a 0 Suíça. A partir daí começaram as mexidas dos técnicos em seus times.

O Brasil quase levou o segundo, em atrapalhada de Jefferson após recuo de bola. A reação poderia ter sido aos 16, mas Hulk estava pouco inspirado nos chutes e mandou por cima do gol. Foi o estopim para Felipão, que tirou ele na sequência para a entrada de Lucas. Oscar, Fred, Luiz Gustavo e Marcelo já tinham saído também a essa altura da partida, dando lugar a Hernanes, Jô, Fernando e Maxwell, respectivamente.

Aos 21, quase Shaqiri ampliou em chute de fora da área. Logo depois, Jean substituiu Daniel Alves, e assim a seleção brasileira atingiu o limite de substituições permitidas em amistosos da Fifa. A partir daí o duelo decaiu de qualidade, os brasileiros seguiram com dificuldades, e só nos acréscimos Hernanes teve uma boa chance, mas mandou para fora. Foi a segunda derrota de Luiz Felipe Scolari após sua volta ao comando do Brasil.

Neymar justifica resultado

O camisa 10 tentou explicar a derrota da seleção nesta quarta. "Todos jogadores estão em pré-temporada, fica difícil atuar bem. Mas foi uma oportunidade de reencontrar o pessoal e voltar ao trabalho. Nas próximas convocações a gente vai melhorar", explicou Neymar, agora jogador do Barcelona.