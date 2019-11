Grêmio - Cruzeiro, assim acompanhamos

Após esse grande jogo, terminamos por aqui a nossa transmissão. Acesse, em instantes, o nosso site e confira a crônica não só desse jogo, mas como das outras partidas do Brasileirão. Fique por dentro da preparação das equipes e dos resultados da rodada também no twitter @VAVEL_Brasil e no Facebook.com/VAVEL. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tenha uma boa noite!

O Cruzeiro continua líder, com 25 pontos. Terá de secar o Botafogo amanhã, contra o Inter, para continuar na ponta.

Com esse resultado, Grêmio está no 4º lugar com 22 pontos. Torcerá amanhã pelos tropeços de Inter e Atlético-PR para continuar no G-4.

FOTO Werley comemora o primeiro gol do Grêmio na partida.

Fim de jogo também para: Fluminense 0x0 Corinthians; Goiás 1x1 Flamengo

Nílton: "Campeonato é longo, não vou julgar o Souza pela expulsão. Essa derrota não nos afetará para o restante do Brasileirão."

Ramiro: "Vitória importante, estamos nos encaixando. Não podemos oscilar tanto."

Kleber: “ Um jogo complicado, sofremos um pênalti no início, foi um erro nosso e o Dida nos salvou. No segundo tempo os gols saíram com tranquilidade."

Jogadores cumprimentam a torcida e festejam o resultado.

Grêmio vence o Cruzeiro por 3 a 1 e entra no G4.

FIM DE JOGO NA ARENA!

47' Grêmio valoriza a posse de bola esperando o apito final.

46' Cruzamento na área do Grêmio, Barcos tira.

45' Egídio trabalha a bola, tenta invadir a área. Time gremista se fecha esperando o fim do jogo.

Teremos mais três minutos de jogo!

44' Torcida do Grêmio grita "olé" na Arena.

43' DIDA! Goleiro salva na finalização de Dedé.

43' Escanteio para a Raposa.

42' Cruzeiro toca a bola em busca do gol. Grêmio se fecha.

40' Kleber é ovacionado pela torcida.

SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Entra: Paulinho Sai: Kleber.

37' Juiz para lance do Cruzeiro, impedimento.

37' QUASE! Barcos manda para Kleber, que chuta. A bola passa perto do gol de Fábio.

36' Biteco tenta Barcos, que é derrubado. Jogador pede falta mas juiz manda seguir.

34' Bruno Rodrigo sobe e manda de cabeça. Dida pega.

34' Escanteio para o Cruzeiro.

SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO Entra: Lucas Silva Sai: Nilton.

30' PRA FORA! Matheus Biteco avança e manda para Ramiro que vem de trás e mandou a bomba. Quase outro gol na Arena.

28' Com o resultado, o time gaúcho entra no G4. Cruzeiro permanece no topo.

27' Kleber faz o terceiro! Alex telles cobra falta e o Gladiador manda para o fundo das redes, no rebote!

GOL DO GRÊMIO!

CARTÃO AMARELO PARA BRUNO RODRIGO!

24' FALTA! Barcos é derrubado na entrada da área. Alex Telles na bola.

22' Em cobrança de falta cobrada por Nílton, a bola desvia na barreira e engana Dida. Time mineiro diminui!

GOL DO CRUZEIRO!

22' Falta perigosa para o Cruzeiro.

SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Entra: Matheus Biteco Sai: Maxi Rodríguez.

16' Golaço de Barcos! Maxi Rodríguez manda para o argentino, que encobre o goleiro do Cruzeiro. Torcida faz a festa na Arena!

GOL DO GRÊMIO!

SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO Entra: William Sai: Éverton Ribeiro.

12' Biteco cobra escanteio. Rhodolfo manda de cabeça e Fábio defende. Zagueiro Werley, no rebote, abre o placar na Arena!

GOL DO GRÊMIO!

12' Escanteio para o Grêmio. Biteco na bola.

11' Falta sobre Ricardo Goulart.

11' Ramiro arrisca de longe e Fábio faz a defesa.

SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Entra: Guilheme Biteco Sai: Bressan.

8' Cruzeiro não consegue passar do meio-campo até o momento.

Guilherme Biteco vem aí.

7' Ramiro cruza e Fábio sai para ficar com a bola.

6' Leandro Guerreiro tenta lançamento e consegue lateral.

5' Grêmio chega com ênfase nesses minutos iniciais.

4' Pará e Kleber tabelam mas atacante gremista erra na hora da conclusão.

2' Falta de Luan em Souza no círculo central do gramado.

1' Leandro Guerreiro chega forte em Alex Telles. Lateral discute com o banco do Cruzeiro.

0' BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO! Cruzeiro com a saída de bola.

23:06 Luz volta ao estádio. Jogadores estão no campo novamente!

23:00 Previsão é de 10 a 15 minutos de espera. Enquanto isso, jogadores retornam ao vestiário para realizar o aquecimento.

Resultados parciais dos jogos que iniciaram às 21h50min:

Goiás 1x1 Flamengo Fluminense 0x0 Corinthians

22:57 Jogo não poderá recomeçar enquanto a luz não retornar no estádio.

22:55 Todos os refletores da Arena apagam nesse momento.

Marcelo Oliveira: "Não pode ter desespero, teremos que nos esforçar em dobro para sair com um bom resultado."

22:54 Cruzeiro também está no gramado.

22:54 Grêmio retorna sem alterações.

FOTO Dida pega pênalti cobrado por Éverton Ribeiro.

Ceará: "Nossa equipe não contava com uma expulsão, mas vamos conversar e ver o que fazer para sair daqui com um bom resultado."

Bressan: "Temos um homem a mais, temos que aproveitar essa vantagem na 2º etapa."

FIM DE PRIMEIRO TEMPO NA ARENA! Grêmio 0x0 Cruzeiro.

46' Escanteio para os donos da casa. Dedé tira.

Teremos 1 minuto de acréscimo!

45' Lançamento para Barcos e Fábio sai para ficar com a bola.

44' Cruzeiro cobra escanteio e zaga manda para longe.

SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO Entra: Leandro Guerreiro Sai: Vinícius Araújo.

CARTÃO AMARELO PARA RHODOLFO!

41' Lateral gremista cobra falta e coloca pressão nos minutos finais da primeira etapa.

40' Alex Telles cruza novamente, agora para Kleber. Fábio salva!

40' Alex Telles cruza e Ceará tira.

39' Jogo esquenta na Arena. Torcida gremista canta.

CARTÃO VERMELHO PARA SOUZA! Jogador do Cruzeiro segura Barcos, recebe o segundo cartão amarelo e vai para o vestiário mais cedo.

CARTÃO AMARELO PARA LUAN! Por cometer falta em Kleber.

32' DIDA PEGA O PÊNALTI! Everton Ribeiro cobra e o goleiro pula no canto para mandar para escanteio!

CARTÃO AMARELO PARA BRESSAN! Por cometer pênalti, desviando a bola com o braço.

PÊNALTI PARA O CRUZEIRO!

CARTÃO AMARELO PARA SOUZA!

29' Chegada boa do time do Grêmio. Arrancada de Ramiro que manda para Kleber. Gladiador chuta e Fábio salva.

27' Mais uma jogada dos visitantes. Jogadores trocam passes até o momento em que atacante mineiro cabeceia, Dida pega.

26' Ramiro toca para Maxi Rodríguez que vai ao chão. Jogador pede falta mas o juiz manda seguir.

25' Souza manda uma bomba, mas Barcos desvia. Escanteio.

24' Rhodolfo comete falta em Everton Ribeiro.

23' Kleber tenta Maxi Rodríguez que não domina mas cava escanteio. Na cobrança fechada, mais um escanteio.

22' Vinicius Araújo chuta mas a bola passa longe do gol de Dida.

21' Grêmio erra mais uma saída de bola.

19' Lançamento longo demais para o ataque do Cruzeiro. Dida fica com a bola.

18' Rhodolfo toca para Pará que não domina a bola. Torcida vaia.

17' Maxi Rodríguez manda para Barcos que se preparava para lançar ao Gladiador. Juiz para a jogada por marcar falta do atacante gremista no lateral Ceará.

16' Alex Telles cobra e Fábio tira com o braço.

16' Kleber tenta carregar a bola e sofre a falta.

13' Mais um longo lançamento, agora de Everton Ribeiro para Vinícius Araújo. Dida intercepta.

12' Cobrança de falta vai na barreira.

11' Lançamento longo para Luan, Rhodolfo salva. Logo depois, falta para o Cruzeiro. Souza na bola.

10' DIDA! Everton Ribeiro dribla toda a defesa gremista, invade a área e chuta. Goleiro gremista salva!

10' Goleiro Fábio demora para cobrar o tiro de meta, sofrendo vaias da torcida gremista.

8' Falta de Vinícius Araújo em Ramiro.

5' Ricardo Goulart arrisca de fora da área, próximo ao gol de Dida.

4' Maxi Rodríguez manda para Pará que cruza e a zaga mineira corta.

3' Maxi Rodríguez chuta, a bola bate na zaga e sai pela linha de fundo, escanteio. O mesmo cobra e a zaga corta.

2' Bressan erra o passe e concede contra-ataque ao time do Cruzeiro.

1' Vinicius Araújo chega com perigo mas o bandeirinha aponta impedimento.

1' Ceará cruza e Dida sai para ficar com a bola.

0' COMEÇA O JOGO! Saída com o time do Grêmio.

21:52 Marcelo Oliveira: “Estou acostumado com o frio, gosto dessa temperatura. Estou surpreso com a escalação do nosso adversário de hoje, mas o posicionamento não mudará. Temos que intensificar a marcação de qualquer maneira.”

21:49 Cruzeiro está no gramado.

Renato Portaluppi: "Optei pelo esquema por ser o mais adequado, por necessidade. Tenho convicção que saíremos de campo com os três pontos."

21:45 Com o tradicional uniforme, Grêmio entra em campo.

21:44 Mesmo com a promoção feita pelo clube com o objetivo de ter casa cheia hoje, o público na Arena é pequeno.

21:40 Grêmio está na 8º posição, com 19 pontos e o Cruzeiro é o 1º com 25.

21:37 O dono do apito será Paulo Cesar de Oliveira (SP), auxiliado por Kleber Lucio Gil (SC) e Vicente Romano Neto (SP).

21:35 Goleiros de ambas as equipes aquecem no gramado.

21: 34 Luan é o artilheiro da equipe mineira no Brasileirão, com 5 gols. O chileno Vargas, lesionado, foi quem mais balançou as redes pelo Grêmio na competição, 3 vezes.

21:33 Jogadores pendurados

Grêmio: Bressan e Werley. Cruzeiro: Luan, Bruno Rodrigo, Tinga e Leandro Guerreiro.

21:31 Se vencer hoje e Corinthians, Inter, Atlético-PR e Vitória tropeçarem, o Grêmio entra no G-4, grupo onde esteve apenas na primeira rodada.

21:29 No momento, fazem 8ºC em Porto Alegre.

21:28 Histórico de confrontos no Brasileirão

Quando se trata de jogo em solos gaúchos, a vantagem é dos donos da casa. Em 24 jogos em Porto Alegre- ainda no Olímpico- temos:

11 vitórias gremistas contra 4 mineiras e 9 empates; Grêmio marcou 30 gols enquanto o Cruzeiro balançou as redes 17 vezes.

Em 2012, o Tricolor venceu os dois jogos. No primeiro turno, 3 a 1 em Sete Lagoas, no returno 2 a 1 no Olímpico.

21:27 Já o time de Renato Portaluppi possui o 11º melhor ataque da competição com 15 gols marcados. A defesa é a quarta menos vazada (levou 12 gols).

21:26 Além do melhor ataque, o time de Sete Lagoas é dono da segunda melhor defesa da competição (levou 10 gols), perdendo apenas para o Corinthians, vazado em seis oportunidades.

21:25 Mesmo tendo o melhor ataque do Brasileirão (25 gols), o Cruzeiro está incomodado com o alto número de gols perdidos nas últimas quatro rodadas. O técnico da Raposa responsabiliza o calendário apertado, com partidas nas quartas e domingos como o principal vilão pelo pouco tempo de treinos realizados para o aperfeiçoamento do poder de conclusão dos atletas. Mas espera que esse desperdício não seja repetido na noite de hoje, pois a equipe conta com os três pontos para seguir firme no topo da tabela.

21:24 Banco do Cruzeiro: Rafael, Léo, Éverton Ribeiro, Leandro Guerreiro, Lucas Silva, Élber, Borges, Lucca, Martinuccio e Willian.

21:23 Banco do Grêmio: Busatto, Wendell, Moises, Gabriel, Saimon, Matheus Biteco, Guilherme Biteco, Paulinho, Lucas Coelho e Yuri.

21:17 Adriano e Elano, do Grêmio, foram barrados pelo Departamento Médico.

21:15 CRUZEIRO CONFIRMADO Fábio; Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio; Nilton, Souza, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart; Luan e Vinícius Araújo.

21:15 GRÊMIO CONFIRMADO A equipe vem no 3-5-2: Dida; Werley, Rhodolfo e Bressan; Pará, Souza, Ramiro, Maxi Rodriguez e Alex Telles; Kléber e Barcos.

21:13 O último treino antes da viagem do time mineiro para Porto Alegre foi na manhã de terça, marcado por muita descontração onde os titulares, desgastados, foram poupados e apenas os reservas participaram do recreativo. O único jogador que irá a campo e que participou da atividade foi Everton Ribeiro.

21:10 O último treinamento gremista realizado na tarde de terça-feira na Arena foi fechado. A imprensa só teve acesso ao estádio quando um animado recreativo era realizado entre os jogadores, sem indícios do time que irá a campo. O que se sabe é que Kleber e Pará retornam à equipe após suspensão.

21:08 O visitante desta noite é ninguém mais, ninguém menos que o líder do Brasileirão. O time de Marcelo Oliveira empatou com o Santos no fim de semana e tem mudanças para o duelo: Everton Ribeiro, suspenso na última rodada, retorna na vaga de Martinuccio e Mayke dará lugar a Ceará na lateral. A última partida de Ceará foi no fim de julho, no clássico contra o Atlético-MG onde o Cruzeiro venceu pelo placar de 4 a 1.

21:07 Após a primeira vitória fora de casa na última rodada contra o Bahia, a direção gremista fez uma bela promoção nos ingressos com o objetivo de ter casa cheia para empurrar o time nesta noite. Os sócios receberam 60% de desconto, enquanto os não-sócios 30% e as crianças pagaram somente metade do valor da entrada.

21:04 Boa noite, torcedor! Siga em tempo real, aqui na VAVEL Brasil, o duelo entre Grêmio e Cruzeiro, na Arena.