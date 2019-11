Fluminense - Corinthians, assim acompanhamos

23:48. Obrigado a todos que acompanharam a partida conosco. 23:44. Com o empate o Corinthians caiu da 4° colocação para a 6° posição com 22 pontos, e o Fluminense se manteve em 14° com 15 pontos. 23:43. 10.558 pagantes, 13.237 presentes no Maracanã. Renda de R$ 341.740,00. 48. FIM DE PAPO, FLUMINENSE 0x0 CORINTHIANS 47. DIEGO CAVALIERI SALVA O FLUMINENSE! Sheik chuta muito forte à queima-roupa, mas Diego Cavalieri se estica para fazer a defesa. Salvou !! 46. O Corinthians se lança ao campo de ataque, Fluminense tem 9 jogadores no campo de defesa, e consegue se segurar bem. Luxemburgo muito irritado, grita na beira do campo. 45. Três minutos de acréscimo 43. Biro-Biro cruza para Samuel na área, mas a zaga do timão tira. 42. Com um a menos, empate parece satisfatório para o tricolor, que tenta segurar o Corinthians. Tite e Luxemburgo, irritados, gritam muito à beira do gramado. 41. SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS Sai: Paulo André Entra: Ibson 38. QUASE O CORINTHIANS! Romarinho faz cruzamento rasteiro para o meio da área, Sheik divide com a zaga do Flu e tenta finalizar, mas não consegue. Igor Julião afasta. 36. Wagner cobra falta para o meio da área, mas erra e Cássio defende com facilidade 35. CARTÃO AMARELO Cartão amarelo para Guilherme que está suspenso para a partida contra o Coritiba, na próxima rodada 33. EXPULSO! Gum dá carrinho violento em Sheik, e recebe o cartão vermelho. 30. SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE Luxemburgo mexe pela terceira vez no time Sai: Rafael Sobis Entra: Biro Biro 28. Douglas faz passe rasteiro e rápido em cobrança de falta, mas a zaga do Fluminense afasta o perigo. 27. SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS Sai: Alexandre Pato Entra: Douglas 25. Renato Augusto cobra falta direto nas mãos do goleiro Diego Cavalieri 22. CARTÃO AMARELO Igor Julião do Fluminense recebe amarelo por falta em Fábio Santos 17. UUUUH QUASE O PRIMEIRO DO JOGO. FLUMINENSE Igor Julião manda uma bomba para defesa de Cássio. No rebote, Samuel, completa de cabeça, a bola vai pra fora 15. SUBSTITUIÇÃO NO ATAQUE DO FLUMINENSE: Sai: Kenedy Entra: Samuel 14. Sheik tenta tabela com Romarinho na entrada da área, mas Edinho rouba a bola. 11. GOL DO FLUMINENSE ANULADO! Após cobrança de escanteio e desvio de cabeça, Felipe completa para o gol em impedimento. Juiz anula corretamente. Lance levanta a torcida tricolor

10. Jogo movimentado no segundo tempo, porém nenhuma das equipes consegue levar perigo aos goleiros.

8. Pato tenta tabela no campo de ataque, mas a zaga do Fluminense consegue desarmar.

7. Guilherme e Rafael Sobis se chocam, atacante tricolor fica no gramado sentindo a pancada do volante corintiano. Jogo paralisado no Maracanã.

6. Renato Augusto avança pela esquerda, mas é travado por Kenedy ao tentar invadir a área.

4. Torcida tricolor volta a cantar, empurrando o time

1. Felipe arrisca chute de longe, mas erra feia na pontaria. A bola sai pela linha de fundo em escanteio

0. Rola a bola para o segundo tempo de Fluminense e Corinthians

23:52. Os times já estão em campo para o segundo tempo

23:50. INTERVALO:

Confira os números da história do clássico entre Fluminense x Corinthians: 93 jogos, 34 vitórias do Fluminense, 26 empates e 33 vitórias do Corinthians

22:45. INTERVALO:

Finalizações do primeiro tempo: Fluminense 5 x 4 Corinthians

22:41. INTERVALO:

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, entra somente agora no estádio. Perdeu todo o primeiro tempo.

23:38. INTERVALO

"Vamos ver o que o professor tem para falar para que possamos buscar o gol e sair com o resultado positivo", Leandro Euzébio, zagueiro do Fluminense

"Demoramos para encaixar a marcação. No final do primeiro tempo estávamos melhor. Precisamos reter a bola na frente", avalia o zagueiro Paulo André, do Corinthians.

45. Sem acréscimos apita o arbitro. Fim de papo no primeiro tempo. 0 a0

43. Torcida tricolor canta alto no Maracanã "Nense"

42. Guilherme enche o pé na cobrança de falta, mas a bola fica na barreira. Torcida do Flu comemora

41. CARTÃO AMARELO

Cartão amarelo para Edinho que comete falta em Sheik. O jogador que estava pendurado está fora da próxima rodada

40. Tanto o time paulista como carioca criam pouco na partida até aqui.

38. Após jogada de Emerson, Fábio Santos invade a área rapidamente, e chuta forte em cima de Diego Cavalieri, que bem posicionado, defende sem problemas.

34. Felipe arrisca lançamento para o meio da área, mas exagera e a bola vai direto para a linha de fundo

32. Os laterias tricolores chagam fácil a linha de fundo, os dois tem muita liberdade no jogo

29. Sheik tromba com o zagueiro tricolor e cai na linha de fundo. O jogador do timão fica reclamando de falta, mas o arbitro ignora.

27. Kenedy escapa da marcação de Ralf e Gil, tenta o passe para trás, mas é desarmado

26. Muito vaiado pela torcida tricolor, Sheik cobra escanteio. A zaga afasta

23. Corinthians segue tentando avançar ao ataque. O timão troca passes muito rápido no campo de ataque.

18. QUASE O CORINTHIANS!

Pato faz boa jogada pela esquerda e chuta rasteiro em cima de Diego Cavalieri que afasta

17. Edenílson lança para Emerson Sheik, mas o zagueiro do Flu faz o corte para lateral. Time paulista não consegue entrar no ritmo do jogo.

15. Fluminense domina a posse de bola do jogo, o tricolor detém 67%, contra 33% do Corinthians.

11. QUASE O FLU!

Em falha do Timão, Diguinho chega à linha de fundo dentro da área, tenta o cruzamento rasteiro, mas a zaga alvinegra afasta.

7. Igor Julião avança pela direita, mas é desarmado por Fábio Santos

4. Felipe chuta na entrada da área, mas é travado por Edenílson

4. O time paulista troca passes no campo de ataque. Fluminense seguegue apertando a marcação

0. Rola a bola entre Fluminense e Corinthians

21:42. Neste momento está sendo exibido o comercial do sócio-torcedor do Fluminense nos telões do Maracanã, a torcida do Corinthians presente vaia e muito.

21:31. Boa noite amigos! Dentro de instantes acompanheremos a partida entre Fluminense e Corinthians,a qual é valida pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro