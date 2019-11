Em jogo sonolento e com Maracanã vazio, Flu e Timão não saem do zero

Na noite desta quarta-feira (14), o Fluminense recebeu o Corinthians e as duas equipes protagonizaram uma partida tecnicamente muito abaixo do esperado, ficando no empate em 0 a 0, decepcionando os poucos mais de 13.000 (10.558 pagantes) presentes no lendário estádio do Maracanã. Nem mesmo a expulsão do zagueiro Gum, com pouco mais de vinte minutos para o final, transformou o panorama.

Com muitos desfalques e com um jogador a menos na segunda etapa, o Flu fez o que conseguiu para segurar o atual campeão do mundo. O empate deixou a equipe com 15 pontos na tabela da competição, apenas um acima da zona de rebaixamento, mas as circunstâncias da partida transformar o único ponto ganho em suficiente.

O Corinthians demonstrou a irregularidade que lhe vem sendo costumeira durante esta edição do Campeonato Brasileiro. Depois de fazer excelente partida contra o Vitória, no último domingo, o alvinegro se demonstrou extremamente preguiçoso dentro de campo e quase não ofereceu perigo ao rival carioca.

Com o resultado, o Tricolor Carioca ficou na 14ª posição, enquanto o Timão deixou o G-4 e assumiu a sexta colocação, com a mesma pontuação de Grêmio e Vitória: 22. Na próxima rodada, os cariocas viajam até Pernambuco, aonde enfrentarão o lanterna Náutico, no sábado, às 18h30, enquanto os paulistas recebem o Coritiba no Pacaembu, no domingo, às 16h00.

Mesmo em pior situação na tabela, o Fluminense não se intimidou com a força do Corinthians e começou a partida com mais posse de bola, mantendo as ações no seu campo de ataque. Apesar do domínio na posse, a falta de criatividade dos donos da casa impedia que grandes chances fossem criadas, exceto quando Felipe demonstrou toda a sua categoria e lançou Diguinho na linha de fundo, mas o volante cruzou rasteiro e Edenílson afastou na pequena área.

O Timão só começou a entrar em campo por volta dos 20 minutos, quando Renato Augusto fez boa jogada, achou Alexandre Pato e o camisa 7 fez bonita finta na marcação e bateu forte, obrigando Diego Cavalieri a fazer boa defesa.

Na segunda etapa, Vanderlei Luxemburgo percebeu a falta de contundência da equipe corinthiana e liberou o volante Edinho para atacar mais. Pelas laterais, o Fluminense aproveitava falhas de Fábio Santos e Edenílson para criar as suas oportunidades. Igor Julião, lateral direito das categorias de base, foi quem mais se aproveitou dos espaços deixados pelas laterais alvinegras.

E foi dos pés do jovem atleta que a melhor chance do Fluminense foi criada. Julião recebeu pela direita, abriu espaço e soltou a bomba, mas Cássio fez excelente intervenção e salvou o Timão.

Tite ainda tentou mudar a cara do Corinthians e tirou Alexandre Pato para colocar Douglas em campo. Quando Gum deu entrada violenta e foi expulso de campo, parecia que o cenário seria de dominação pura dos visitantes, mas o time se mostrou preguiçoso em campo e satisfeito com o resultado e só criou uma grande oportunidade de marcar. No último minuto, Emeron Sheik aproveitou rebote e soltou a bomba, mas Cavalieri evitou o gol.