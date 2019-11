Emerson Sheik é absolvido de acusações de contrabando e lavagem de dinheiro

A 3ª Vara Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro absolveu o atacante Emerson Sheik das acusações de contrabando de carro importado e lavagem de dinheiro. A decisão foi publicada na noite da última terça-feira (13), mas o Ministério Público já recorreu.

“Ante todo o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu Marcio Passos de Albuquerque (Emerson), qualificado nos autos, das imputações feitas na denúncia, com base no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal” decidiu o juiz Federal Titular Fabrício Antonio Soares.

“É improvável que o réu soubesse que estava importando um veículo usado (...) Não há provas de que soubesse que havia uma organização criminosa empenhada na importação ilícita de veículo” complementou.

No dia 26 de fevereiro, o camisa 11 do Corinthians, juntamente com o volante Diguinho, do Fluminense, foi acusado de contrabando de carros por ter importado ilegalmente dois veículos usados – uma BMW X6 e um Chevrolet Camaro. Na ocasião, a defesa do atacante sustentou a tese de que Emerson não sabia a procedência dos veículos e era um “comprador de boa fé”, pois havia pago o valor de mercado em um carro que parecia novo.



Carros apreendidos na operação Black Ops (Foto: Gabriel de Paiva / Agência o Globo)

As provas do contrabando de carros usados foram adquiridas durante as investigações da operação Black Ops, que desarticulou uma organização criminosa ligada à máfia dos caça-níqueis em outubro de 2011 no Rio de Janeiro. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, os veículos foram importados por valores muito inferiores aos praticados no mercado, o que indicaria que o Sheik teria conhecimento da origem ilícita.

Coincidentemente, o elenco do Corinthians – e consequentemente Emerson Sheik – está no Rio de Janeiro para a disputa da partida contra o Fluminense, nesta quarta-feira (14), às 21h50, no Maracanã.