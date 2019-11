Portuguesa comemora 93 anos de existência

Nesta quarta-feira (14) a Portuguesa completa 93 anos de tradição e mostra porque é considerada uma das maiores equipes paulistas. A Associação Portuguesa de Desportos foi fundada em 14 de agosto de 1920, com a denominação de Associação Portuguesa de Esportes, fruto da mistura de cinco clubes: Luzíadas Futebol Club, Portugal Marinhense, Associação 5 de Outubro, Associação Atlética Marquês de Pombal e Esporte Club Lusitano.

O Estádio Doutor Osvaldo Teixeira Duarte, conhecido por todos como Canindé, foi vendido a família Whadi Sadi em 1956 por 35 milhões de cruzeiros. A inauguração aconteceu no dia 11 de novembro do mesmo ano em uma partida contra os jogadores do Palmeiras e do São Paulo, onde a Lusa venceu de virada por 3 a 2.

Um fato que marcou a história da Portuguesa foi a campanha no Brasileirão de 1996, onde o clube conquistou o vice-campeonato, que tinha como time base Clemer, Walmir, Cesar Augusto, Marcelo e Zé Roberto, Roque, Capitão, Gallo e Caio, Rodrigo Fabri e Alex Alves. O técnico era Candinho.

Na primeira fase da competição, a Lusa disputou 23 partidas, venceu 11, empatou 3 e perdeu 9. Com 32 gols feitos e 29 sofridos o clube se classificou para as quartas de final na oitava colocação. Enfrentou o Cruzeiro e Atlético-MG até chegar para a final. No jogo de ida, venceu no Morumbi o Grêmio por 2 a 0 (veja no vídeo abaixo), mas na volta o resultado foi o mesmo a favor dos gremistas, e pelos critérios de desempate, os gaúchos foram campeões brasileiros de 1996.

Entraram para a história

A equipe rubro-verde sempre foi conhecida por apresentar jogadores excelentes. Entre os maiores craques do time, Djalma Santos, Brandãzinho, Enéas e Dener são os que tiveram mais destaque. O maior artilheiro do clube até hoje foi o meia-atacante Pinga que fez exatamente 190 gols em 316 partidas, seguido por Enéas com 179 gols.

(Dener, que morreu há 19 anos, foi um dos grandes craques da Portuguesa - Foto: Reprodução)

Na vitória ou na derrota, a Portuguesa continua fazendo história e alegrando seus torcedores. A equipe da VAVEL Brasil parabeniza a equipe lusitana pelos seus 93 anos!