Diego Cavalieri revela estar jogando no sacrifício

O rendimento de Diego Cavalieri subiu, porém o que ninguém sabe é que nas últimas duas partidas, contra o Flamengo e Corinthians, o goleiro tricolor vem jogando com dores e com uma microfratura no calcanhar direito. Apesar das dores o arqueiro contou que continuará jogando e elogiou o departamento médico do Fluminense, que o coloca em condições de entrar em campo, como aconteceu com o Flamengo no último domingo (11).

"Todo atleta de alto nível sempre entra com dor em campo, alguma lesão a gente sempre tem. O médico me falou que é algo pouco comum, eu tenho uma fratura no calcanhar, que é pequena, mas incomoda um pouco. É uma dor suportável, que não me atrapalhar e dá para continuar jogando naturalmente. Tenho que elogiar o departamento médico do Fluminense e a fisioterapia", revelou Cavalieri.

Diego sofreu a lesão no último treino, da última sexta-feira (9), antes da partida com o Flamengo. E contou que fez um teste no gramado do Maracanã para saber se ia jogar ou não o clássico "Foi uma situação que ocorreu na sexta, no movimento que eu fiz, senti a dor. Depois do treino, fiz um exame e acusou uma microfratura no osso do calcanhar direito. Quero agradecer ao departamento médico e a fisioterapia. Contra o Flamengo, fiz um teste no campo para saber se ia jogar, sei da responsabilidade de cada um, não jogaria sem o aval deles", finalizou o camisa 12.

Mesmo com a fratura e com dores o camisa 12 tricolor não deverá ser problema para o duelo deste sábado (17), diante do Náutico, às 18h30, na Arena Pernambuco.