Flu vence Atlético-PR e está nas semifinais da Copa do Brasil Sub-17

Na tarde deste sábado,17, a garotada tricolor mostrou toda sua garra e determinação e venceu o Atlético-PR por 3 a 1 e garantiu a vaga nas semifinais da Copa do Brasil Sub-17.

Como havia perdido o primeiro jogo fora de casa por 1 a 0, o tricolor precisava vencer por dois gols de diferença, e com o apoio da torcida tricolor, assim os meninos fizeram, venceram por 3 a 1, os gols foram marcados por Gabriel e Gerson (duas vezes).

Sob os olhares do presidente Peter Siemsen, que acompanhou o jogo nas Laranjeiras, o Flu abriu o placar com Gerson. O Atlético-PR empatou, mas Gabriel colocou os donos da casa em vantagem ainda no primeiro tempo.

Demonstrando um grande espírito de guerreiro, os jogadores do Tricolor se empenharam e buscaram a classificação até o fim. A partida estava 2 a 1 e a classificação estava escapando, mas Gerson, destaque do jogo, cobrou com categoria e decretou a presença dos Moleques de Xerém na próxima fase.

- Assumi a responsabilidade de bater o pênalti no final da partida, da mesma forma que meus companheiros assumiram durante o jogo. A equipe confiou em mim e graças a Deus converti. O outro jogo foi difícil, mas aqui nas Laranjeiras conseguimos a classificação – comentou Gerson.

Mesmo antes de marcar o gol que matou a partida e classificou o tricolor, Gerson já vinha sendo o destaque do tricolor, se destacando com belos passes, bons dribles e muita disposição. O jogador ditava o ritmo do meio de campo tricolor desde os primeiros minutos da partida.

O Fluminense jogou com Lucas, Breno (Yuri), Marcelo, Derlan e Douglas; Bonilha, Ikaro (João Victor), Daniel, Gerson, Paulinho e Gabriel Vasconcelos (Felipe).